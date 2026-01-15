15 de enero de 2026
Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana

Leonardo Sáez de San Rafael permanece en estado crítico en República Dominicana. La familia agradece el apoyo recibido y continúa pidiendo colaboración.

Sofia Sáez hermana del joven de San Rafael solicita colaboración a la comunidad.

Un bailarín de 30 años, nacido en San Rafael y de nombre Leonardo Sáez atraviesa un delicado cuadro de salud en República Dominicana, donde está radicado desde hace 4 años por motivos laborales. En diciembre pasado Leonardo comenzó a sentir inconvenientes en la garganta, los mismos fueron agravándose con el correr de los días y a la fecha permanece internado en terapia intensiva, sin cobertura médica y lejos de su familia.

image

Su hermana, Sofía Báez dialogó con Noticiero Andino y contó parte de su historia: "El está allá hace 4 años y no regresó nunca a Mendoza, obvio que nos comunicábamos virtualmente. La situación del desmejoramiento de su salud empezó con un cuadro de gripe, faringitis y complicaciones para respirar, para ellos en Dominicana es muy normal que la gente se enferme, en este tipo de trabajos que el tiene. Días atrás sufrió un shock respiratorio en una clínica de Punta Cana, fue inducido a coma, intubado y sometido a diversos estudios para determinar el origen del problema".

Leonardo, es muy conocido en el ambiente artístico de nuestra provincia por su participación durante años en la Fiesta de la Vendimia. Está situación movilizó a familiares, amigos y a la comunidad, que se organizó para ayudar a afrontar los elevados costos que implica la atención médica en el exterior y para lograr que sus padres pudieran viajar de urgencia y acompañarlo.

El pedido de colaboración en las redes por el joven de San Rafael que permanece internado en República Dominicana

image

En tiempo récord se gestionaron pasaportes express y pasajes aéreos para los padres, quienes lograron llegar al país caribeño esta semana. Además, la familia mantiene contacto permanente con la Embajada Argentina, mientras el tiempo y la evolución del paciente se vuelven factores claves.

Los médicos detectaron una infección que se extendió desde la garganta hacia el oído y el esófago, lo que derivó en un cuadro de extrema complejidad. Tras una intervención quirúrgica para identificar la bacteria y definir el tratamiento, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y continúa en estado crítico.

La familia continúa solicitando colaboración para afrontar los gastos médicos y de estadía. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del alias sofiasol.saez, a nombre de Sofía Sol Sáez, hermana de Leonardo. Además, una amiga de la familia organiza un sorteo solidario; quienes quieran colaborar con premios pueden comunicarse al 2364 284744 (Sol Membrive).

