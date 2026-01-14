Gastronomía en San Rafael: una temporada estable con consumo moderado

En la primera quincena de enero de 2026, la gastronomía en San Rafael, se presenta con opciones que buscan equilibrar la accesibilidad y la calidad para atraer al turismo en una temporada de movimiento moderado pero constante. Propietarios aseguran que es una temporada normal pero con un gasto mínimo a la hora de desayunar, merendar, almorzar o cenar.
Además agregan, "es mas o menos lo que estaba previsto en los sectores gastronómicos y hoteleros". Las voces en general hablan de una ocupación en el departamento por estos días entre un 55% y 60% y todos coinciden en afirmar que la gente busca precios, aprovechan los promociones y comparten gastos.