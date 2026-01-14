Gastronomía en San Rafael: una temporada estable con consumo moderado

En la primera quincena de enero de 2026, la gastronomía en San Rafael, se presenta con opciones que buscan equilibrar la accesibilidad y la calidad para atraer al turismo en una temporada de movimiento moderado pero constante. Propietarios aseguran que es una temporada normal pero con un gasto mínimo a la hora de desayunar, merendar, almorzar o cenar.