{}
55% a 60% de ocupación hotelera en el departamento

Gastronomía en San Rafael: una temporada estable con consumo moderado

La ocupación ronda entre el 55% y el 60%, con un consumo en gastronomía marcado por el cuidado del gasto.

Gastronomía en San Rafael.

En la primera quincena de enero de 2026, la gastronomía en San Rafael, se presenta con opciones que buscan equilibrar la accesibilidad y la calidad para atraer al turismo en una temporada de movimiento moderado pero constante. Propietarios aseguran que es una temporada normal pero con un gasto mínimo a la hora de desayunar, merendar, almorzar o cenar.

Además agregan, "es mas o menos lo que estaba previsto en los sectores gastronómicos y hoteleros". Las voces en general hablan de una ocupación en el departamento por estos días entre un 55% y 60% y todos coinciden en afirmar que la gente busca precios, aprovechan los promociones y comparten gastos.

Verano en San Rafael: la gastronomía busca atraer el turismo

