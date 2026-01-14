San Rafael inauguró la "Convivencia Real" para sus representantes

San Rafael tuvo su convivencia real.

En la puerta, familiares y amigos se reunieron para apoyar a cada una de las chicas al ingresar al espacio.

En esta edición inicial la convivencia se extenderá durante 24 horas, donde las representantes se podrán relacionar entre ellas, fortalecer el vínculo y mantener capacitaciones: van a tener clases de danza, oratoria y también visitas sorpresa.

“Es una nueva experiencia, donde las chicas pueden sentir el calor de la gente que la acompaña y también fortalecer lazos con sus compañeras”, explicó Candela Pascual, quien desde el área de Ceremonial y Protocolo del Municipio acompaña a las representantes.

Convivencia Real en marcha en San Rafael Embed - COMENZÓ LA CONVIVENCIA REAL EN SAN RAFAEL