San Rafael inauguró la "Convivencia Real" para sus representantes

Acompañadas de sus bulliciosas barras, carteles de apoyo y mucho color, las representantes vendimiales de San Rafael comenzaron la “Convivencia Real”. Se trata de la primera vez que en el departamento se realiza esta experiencia, la cual se lleva a cabo en las instalaciones del Hotel Regional en la primera cuadra de la Avenida Mitre.
En la puerta, familiares y amigos se reunieron para apoyar a cada una de las chicas al ingresar al espacio.
En esta edición inicial la convivencia se extenderá durante 24 horas, donde las representantes se podrán relacionar entre ellas, fortalecer el vínculo y mantener capacitaciones: van a tener clases de danza, oratoria y también visitas sorpresa.
“Es una nueva experiencia, donde las chicas pueden sentir el calor de la gente que la acompaña y también fortalecer lazos con sus compañeras”, explicó Candela Pascual, quien desde el área de Ceremonial y Protocolo del Municipio acompaña a las representantes.