14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Juventud y cultura

San Rafael inauguró la "Convivencia Real" para sus representantes

Por primera vez en el departamento de San Rafael, las jóvenes participan de talleres, clases y actividades para fortalecer lazos entre ellas.

San Rafael tuvo su convivencia real.

San Rafael tuvo su convivencia real.

En la puerta, familiares y amigos se reunieron para apoyar a cada una de las chicas al ingresar al espacio.

Lee además
Gastronomía en San Rafael. video
55% a 60% de ocupación hotelera en el departamento

Gastronomía en San Rafael: una temporada estable con consumo moderado
la miel sanrafaelina conquista mercados internacionales video
Economía regional

La miel sanrafaelina conquista mercados internacionales

En esta edición inicial la convivencia se extenderá durante 24 horas, donde las representantes se podrán relacionar entre ellas, fortalecer el vínculo y mantener capacitaciones: van a tener clases de danza, oratoria y también visitas sorpresa.

“Es una nueva experiencia, donde las chicas pueden sentir el calor de la gente que la acompaña y también fortalecer lazos con sus compañeras”, explicó Candela Pascual, quien desde el área de Ceremonial y Protocolo del Municipio acompaña a las representantes.

Convivencia Real en marcha en San Rafael

Embed - COMENZÓ LA CONVIVENCIA REAL EN SAN RAFAEL

Temas
Seguí leyendo

Reinas vendimiales de San Rafael se capacitan en historia, cultura y turismo local

El Nihuil celebró la apertura de la temporada de verano y destacó el crecimiento turístico

Vino y verano: San Rafael invita a vivir la ruta de bodegas con degustaciones gratuitas

Salud pública y recupero de fondos: el Schestakow fue el hospital con mayor facturación en 2025

Depresión, una enfermedad silenciosa que exige empatía, diagnóstico y tratamiento

Fiesta de la Vendimia de San Rafael: precios accesibles para todos los espectáculos

Las costaneras de San Rafael, un destino ideal para este verano

San Rafael sostiene el movimiento turístico durante enero

LO QUE SE LEE AHORA
Música, DJs y feria: así será la reapertura de la avenida Sarmiento en Ciudad de Mendoza.
¿Cuándo será el evento?

Mendoza habilita la nueva calle Sarmiento con propuestas culturales y gastronómicas

Las Más Leídas

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema
CASA PROPIA

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Quiénes fueron los más y menos faltadores en las sesiones de 2025.
En 2025

Quiénes son los cuatro diputados mendocinos con asistencia perfecta en el Congreso

Científica y canes trabajan en Maipú tras el de restos humanos una chacarita.
Investigación

Horror en Maipú: un perro llevó un cráneo a una vivienda y se activó un operativo