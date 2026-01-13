Vino y verano: San Rafael invita a vivir la ruta de bodegas con degustaciones gratuitas

Por Sitio Andino Departamentales







En el marco de la temporada de verano 2026, San Rafael ofrece a sus turistas vivir la experiencia de la “ruta de enoturismo” a través de degustaciones gratuitas de vino. En total son más de 20 bodegas participantes en una acción que se extiende del 13 al 26 de enero.

Se trata de una acción conjunta entre la Dirección de Turismo y la Específica de Turismo de la CCIA, que promociona a las bodegas locales que conforman “El Camino del Vino”.

image Degustaciones y actividades en las bodegas de San Rafael Victoria Contardo, directora de Turismo del Municipio de San Rafael indicó que el objetivo de esta acción en conjunto es que “los turistas conozcan la variedad de bodegas con las que contamos y las diferentes propuestas que ofrecen cada una de ellas”.

A su vez, el presidente de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Fernando Bonomo, expresó que “vamos a estar durante la mañana y la tarde desde la mesa de enoturismo con las degustaciones y contando actividades en las bodegas”.

Recordamos que la Dirección de Turismo de San Rafael atiende al público de lunes a lunes de 8:30 a 20:30 horas en Av. Hipólito Yrigoyen 1710.