13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Experiencia turística

Vino y verano: San Rafael invita a vivir la ruta de bodegas con degustaciones gratuitas

La Dirección de Turismo de San Rafael y la CCIA invitan a turistas a recorrer “El Camino del Vino” del 13 al 26 de enero, con degustaciones y actividades en cada bodega.

image
Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la temporada de verano 2026, San Rafael ofrece a sus turistas vivir la experiencia de la “ruta de enoturismo a través de degustaciones gratuitas de vino. En total son más de 20 bodegas participantes en una acción que se extiende del 13 al 26 de enero.

Se trata de una acción conjunta entre la Dirección de Turismo y la Específica de Turismo de la CCIA, que promociona a las bodegas locales que conforman “El Camino del Vino”.

Lee además
Vargas Arizu en Aconcagua Radio: Las preferencias cambian y es difícil que no cambie el consumo de vino
ENTREVISTA

Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Las preferencias cambian y es difícil que no cambie el consumo de vino"
El Gobierno de Mendoza lanzó una línea de créditos para prefinanciar exportaciones de vino
ECONOMÍA REGIONAL

El Gobierno de Mendoza lanzó una línea de créditos para prefinanciar exportaciones de vino
image

Degustaciones y actividades en las bodegas de San Rafael

Victoria Contardo, directora de Turismo del Municipio de San Rafael indicó que el objetivo de esta acción en conjunto es que “los turistas conozcan la variedad de bodegas con las que contamos y las diferentes propuestas que ofrecen cada una de ellas”.

A su vez, el presidente de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Fernando Bonomo, expresó que “vamos a estar durante la mañana y la tarde desde la mesa de enoturismo con las degustaciones y contando actividades en las bodegas”.

Recordamos que la Dirección de Turismo de San Rafael atiende al público de lunes a lunes de 8:30 a 20:30 horas en Av. Hipólito Yrigoyen 1710.

Temas
Seguí leyendo

Ulpiano Suarez recorrió una apuesta que proyecta a Mendoza en la gastronomía internacional

La Municipalidad de Mendoza presentó su agenda turística con propuestas al aire libre, vino y gastronomía

Los regalos más insólitos que recibió Javier Milei y su gabinete desde la asunción

Entre vino y promoción turística, Mendoza invitó a Franco Colapinto y la familia respondió en redes

¿Un sacrilegio o el secreto del Diez? Mirá el carísimo vino que Lionel Messi toma con Sprite

Messi habló y el vino quedó en el centro de la escena: un gesto que alienta al sector vitivinícola

"Tomo vino con Sprite": Lionel Messi se mostró sin filtros y contó su ritual preferido fuera de la cancha

La vitivinicultura en jaque: bajo consumo, nuevas tendencias y falta de actualización

LO QUE SE LEE AHORA
Escándalo vendimial: Malargüe oficializó los cambios en su corte tras la salida de la virreina 2026.
Fiesta de la Vendimia

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó el nombre de la sucesora de Rosario Cabello

Las Más Leídas

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén