12 de enero de 2026
La Municipalidad de Mendoza presentó su agenda turística con propuestas al aire libre, vino y gastronomía

La Municipalidad de Mendoza presentó propuestas de verano con experiencias al aire libre, recorridos vitivinícolas, eventos culturales y opciones gastronómicas.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza dio a conocer la agenda turística para el verano 2026, con una programación que combina naturaleza, vino, cultura e identidad local. El calendario incluye actividades en el piedemonte, propuestas enoturísticas, recorridos históricos y experiencias gastronómicas pensadas tanto para turistas como para mendocinos.

Naturaleza y experiencias al aire libre en el piedemonte

El piedemonte mendocino vuelve a ocupar un lugar central en la propuesta estival. El Tour Divisadero, un trekking guiado por la Reserva Natural Divisadero Largo, se realizará los 18 y 24 de enero, y 8, 21 y 22 de febrero, con salidas a las 9 h y 19:30 h. El recorrido propone descubrir formaciones geológicas de alto valor y culmina con una pausa meditativa junto a la cascada del arroyo Divisadero.

image
Una de las propuestas es Yoga entre cerros: contará con clases al aire libre los días 21 de enero, 4 y 18 de febrero.

En el mismo entorno se desarrollará Yoga entre cerros, con clases al aire libre los 21 de enero, 4 y 18 de febrero, desde las 19:30 h. A esto se suma Relatos Nocturnos, un ciclo de cuentos con clima de suspenso previsto para los 16 y 30 de enero y el 13 de febrero, a las 20:30 h.

La agenda incluye además el Bicitour nocturno, programado para los 22 de enero, 12 y 26 de febrero, a las 19:30 h, y el Tour Día de Campo, que combinará trekking, yoga y meditación los 17 de enero y 20 de febrero, a partir de las 17:45 h.

Vino, patrimonio y gastronomía: los otros ejes del verano

Como Capital Internacional del Vino, la Ciudad de Mendoza propone recorridos que ponen en valor su tradición vitivinícola. El Free Walking Tour Orígenes del Vino se realizará todos los lunes y jueves de enero, febrero y marzo, a las 19 h, con un circuito por el microcentro que finaliza con una degustación.

Por su parte, el Tour de Copas tendrá lugar los 28 de enero, 11 de febrero y 11 de marzo, también a las 19 h, con visitas a distintas casas de vinos de la Ciudad. En clave patrimonial, el Cementerio Nocturno ofrecerá recorridos guiados los 13 y 27 de enero y el 17 de febrero, desde las 21 h, poniendo el foco en su valor histórico y arquitectónico.

El Pasaje San Martín será escenario del ciclo “Pasaje San Martín – Huella Centenaria”, con intervenciones artísticas, música en vivo y degustaciones, siempre a las 20 h. El 16 de enero se realizará una edición especial Reinas; el 10 de febrero, una propuesta por el Día de los Enamorados; y el 20 de marzo, una edición otoño con la participación del Coro Municipal.

En materia gastronómica, se suman propuestas como Picnic entre Olivos, programado para los 23 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo y 10 de abril, desde las 19 h, y el Tour de Bodegones, previsto para los 29 de enero y 27 de febrero, con cupos limitados.

cementerio ciudad
El Cementerio Nocturno ofrecerá recorridos guiados los 13 y 27 de enero y el 17 de febrero.

Durante los sábados de enero, de 21 a 22:30 h, la Fuente de Aguas Danzantes de plaza Independencia ofrecerá espectáculos temáticos:

  • 17 de enero: rock nacional e internacional
  • 24 de enero: folclore y tango
  • 31 de enero: noche pop

Finalmente, el bus turístico recorrerá los principales atractivos de la Ciudad de Mendoza de domingo a miércoles, de 10 a 17:40 h, y sumará el circuito a Godoy Cruz de jueves a sábados. La programación completa puede consultarse en turismo.ciudaddemendoza.gob.ar, redes oficiales y Centros de Atención al Turista.

