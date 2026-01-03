3 de enero de 2026
Ulpiano Suárez visitó Plan Bee y destacó su labor inclusiva

El intendente Ulpiano Suarez entregó el reconocimiento Corazón de Ciudad y valoró el impacto social, ambiental y económico de la organización en la Capital.

Ulpiano Suarez y su visita a Plan Bee.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez, visitó este 2 de enero la asociación Plan Bee, una organización que impulsa un proyecto de inclusión social y laboral a través del diseño y la producción de objetos con identidad local. Se trata de un espacio que genera oportunidades reales de trabajo para personas con diversidad funcional y comunidades vulnerables. Durante la recorrida, el jefe comunal dialogó con las y los integrantes del lugar, compartió el proceso de trabajo diario y valoró el impacto social, ambiental y económico que desarrolla la iniciativa en la Capital.

La visita se realizó junto al secretario de Gobierno, Pablo Espina, y el subdirector de Bienestar, Derechos Humanos y Accesibilidad, Nicolás Reynaga, quienes acompañaron el recorrido y se interiorizaron sobre las distintas líneas de acción que lleva adelante la asociación.

Ulpiano Suarez destacó del crecimiento sostenido de Plan Bee

En ese marco, el intendente destacó el crecimiento sostenido de Plan Bee, con la que mantiene vínculo desde hace cuatro años, y subrayó el compromiso y la dedicación del equipo que la integra. Además, hizo entrega del reconocimiento Corazón de Ciudad, una distinción que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza otorga a instituciones y personas que contribuyen a construir un departamento más inclusivo, solidario y con fuerte compromiso social.

Por su parte, Cecilia De Spirito, Coordinadora de la asociación, agradeció la visita y el acompañamiento municipal, y destacó el valor del trabajo conjunto: “Hace cuatro años que venimos construyendo este proyecto y siempre encontramos un acompañamiento muy generoso del municipio. El subsidio que recibimos recientemente nos permitió organizarnos mejor, comprar insumos y proyectar el trabajo de Plan Bee hacia este 2026, con más oportunidades para quienes forman parte del espacio”, expresó.

Plan Bee desarrolla sus actividades articulando con empresas y organizaciones comprometidas, promoviendo el reutilizado de materiales y un modelo de trabajo basado en el diseño estratégico y la economía de triple impacto. A través de sus productos, las 15 personas que actualmente trabajan allí (entre colaboradores y voluntarios) buscan transmitir que Mendoza es una ciudad inclusiva, que genera oportunidades y valora el trabajo como herramienta de integración y desarrollo. “No buscamos caridad, si no oportunidades”, cierran diciendo desde la asociación que funciona en calle Montecaseros 1.486 y que tiene, allí mismo, un espacio en el que venden sus productos al público.

