El plan especial de estacionamiento en Ciudad funcionó y se repetirá en verano.

Esta iniciativa consistió en ampliar la capacidad de estacionamiento durante la temporada de mayor actividad. Se habilitaron un total de 223 nuevas plazas en sectores habitualmente prohibidos: avenida San Martín del lado oeste y calle Patricias Mendocinas.

Infraestructura vial La Ciudad de Mendoza ya intervino 80 cuadras y alcanzó el 57% del Plan de Mejoramiento de Calles

La propuesta tuvo un gran éxito y fue valorada como un avance significativo en la gestión del espacio urbano . Se vendieron un total de 16.600 tarjetas, teniendo gran aceptación de parte de los conductores como también de los comerciantes.

Este sector se consolidó como la opción preferida por los conductores, registrando una alta rotación de vehículos y una utilización sostenida de los espacios disponibles.

Capacidad habilitada: 123 lugares

Tarjetas vendidas: 16.050

Resultado: máxima eficiencia, concentrando el 96,6% del movimiento total del programa.

El tramo Espejo-Gutiérrez fue el más demandado, con 4.250 tarjetas vendidas.

Calle Patricias Mendocinas (vereda este)

Si bien contó con una oferta significativa de espacios habilitados, la demanda registrada fue menor en comparación con otros sectores.

Capacidad habilitada: 100 lugares

Tarjetas vendidas: 550

Dado el éxito de la iniciativa y la recepción positiva de parte de comerciantes y vecinos en cuanto a la mejora en la fluidez y la disponibilidad, el municipio volverá a implementar esta medida. Será los sábados de enero y febrero, de 8 a 20, sólo en avenida San Martín, lado oeste, desde Las Heras hasta Montevideo.