8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Atención

El plan especial de estacionamiento en Ciudad funcionó y se repetirá en verano

La avenida San Martín, lado oeste, concentró el 96,6% del movimiento del programa de estacionamiento especial.

El plan especial de estacionamiento en Ciudad funcionó y se repetirá en verano.

El plan especial de estacionamiento en Ciudad funcionó y se repetirá en verano.

Esta iniciativa consistió en ampliar la capacidad de estacionamiento durante la temporada de mayor actividad. Se habilitaron un total de 223 nuevas plazas en sectores habitualmente prohibidos: avenida San Martín del lado oeste y calle Patricias Mendocinas.

Lee además
La Ciudad de Mendoza ya intervino 80 cuadras y alcanzó el 57% del Plan de Mejoramiento de Calles.
Infraestructura vial

La Ciudad de Mendoza ya intervino 80 cuadras y alcanzó el 57% del Plan de Mejoramiento de Calles
Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas. video
Festival

Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas

La propuesta tuvo un gran éxito y fue valorada como un avance significativo en la gestión del espacio urbano. Se vendieron un total de 16.600 tarjetas, teniendo gran aceptación de parte de los conductores como también de los comerciantes.

Resultados por arteria en el programa de estacionamiento "Navidad y Reyes sin Vueltas"

Calle San Martín (vereda oeste)

Este sector se consolidó como la opción preferida por los conductores, registrando una alta rotación de vehículos y una utilización sostenida de los espacios disponibles.

  • Capacidad habilitada: 123 lugares
  • Tarjetas vendidas: 16.050
  • Resultado: máxima eficiencia, concentrando el 96,6% del movimiento total del programa.
  • El tramo Espejo-Gutiérrez fue el más demandado, con 4.250 tarjetas vendidas.

Calle Patricias Mendocinas (vereda este)

Si bien contó con una oferta significativa de espacios habilitados, la demanda registrada fue menor en comparación con otros sectores.

  • Capacidad habilitada: 100 lugares
  • Tarjetas vendidas: 550

Dado el éxito de la iniciativa y la recepción positiva de parte de comerciantes y vecinos en cuanto a la mejora en la fluidez y la disponibilidad, el municipio volverá a implementar esta medida. Será los sábados de enero y febrero, de 8 a 20, sólo en avenida San Martín, lado oeste, desde Las Heras hasta Montevideo.

Temas
Seguí leyendo

Biodiversidad urbana en acción: Godoy Cruz apuesta al cuidado de aves, insectos y murciélagos

El Concejo de San Rafael archivó la destitución de Martín Antolín y el libertario seguirá en su banca

Tunuyán pone en orden sus espacios municipales y fortalece la planificación urbana

Una película histórica para Godoy Cruz: vecinos y barrios en la gran pantalla

"Si no fuera por los aviones, no existiríamos más": productores destacan la lucha antigranizo tras el granizo en San Rafael

¡Atención conductores! Guaymallén facilita el retiro de autos y motos secuestrados

Video: Juan, el niño de Tupungato que decidió regalar sus juguetes en Reyes Magos

Hernán Piquín se suma a la Vendimia Departamental de San Rafael 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas. video
Festival

Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas

Las Más Leídas

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026