La Ciudad de Mendoza implementa un estacionamiento medido especial por las Fiestas

Con el inicio de la temporada de las Fiestas, que tradicionalmente dispara la actividad comercial y el flujo de personas en el microcentro, la Ciudad de Mendoza tomó una medida estratégica para mejorar la circulación. Desde este lunes 15 de diciembre, y hasta el 6 de enero de 2026, se pone en vigencia un esquema especial de estacionamiento medido.