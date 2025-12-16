La Ciudad de Mendoza implementa un estacionamiento medido especial por las Fiestas

Con el inicio de la temporada de las Fiestas, que tradicionalmente dispara la actividad comercial y el flujo de personas en el microcentro, la Ciudad de Mendoza tomó una medida estratégica para mejorar la circulación. Desde este lunes 15 de diciembre, y hasta el 6 de enero de 2026, se pone en vigencia un esquema especial de estacionamiento medido.
Ciudad de Mendoza mejora la circulación en el microcentro
Vigencia y horarios: rige desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero (excluyendo domingos y feriados).
Lunes a viernes: 8 a 20.
Sábados: 8 a 13.
Días 24 y 31 de diciembre: 8 a 13.
Nuevas zonas incluidas: de manera excepcional, se incorpora el sistema de Estacionamiento Medido (con tarjetas) en dos arterias donde habitualmente no se permite estacionar:
Avenida San Martín, vereda oeste, desde Godoy Cruz hasta Montevideo.
Calle Patricias Mendocinas, vereda este, desde Godoy Cruz hasta avenida Pedro Molina.
Reconocimiento a Tarjeteros: el decreto autoriza la entrega de 200 tarjetas sin costo a cada beneficiario del Programa Social de Estacionamiento Medido, como apoyo a su labor social. Esta entrega se realizará el 22 de diciembre.
Esta acción integral de la Ciudad busca mejorar la movilidad urbana y respaldar la actividad económica del centro en esta época del año.