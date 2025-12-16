16 de diciembre de 2025
¡Atención automovilistas!

La Ciudad de Mendoza implementa un estacionamiento medido especial por las Fiestas

Este esquema especial de estacionamiento medido busca facilitar las compras y mejorar el ordenamiento del tránsito durante el período festivo.

Por Sitio Andino Sociedad

Con el inicio de la temporada de las Fiestas, que tradicionalmente dispara la actividad comercial y el flujo de personas en el microcentro, la Ciudad de Mendoza tomó una medida estratégica para mejorar la circulación. Desde este lunes 15 de diciembre, y hasta el 6 de enero de 2026, se pone en vigencia un esquema especial de estacionamiento medido.

Ciudad de Mendoza mejora la circulación en el microcentro

El objetivo de esta medida es facilitar las compras en el microcentro, acompañar la actividad comercial y mejorar el ordenamiento del tránsito durante el período festivo.

Puntos clave de la medida:

  • Vigencia y horarios: rige desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero (excluyendo domingos y feriados).

    • Lunes a viernes: 8 a 20.

    • Sábados: 8 a 13.

    • Días 24 y 31 de diciembre: 8 a 13.

  • Nuevas zonas incluidas: de manera excepcional, se incorpora el sistema de Estacionamiento Medido (con tarjetas) en dos arterias donde habitualmente no se permite estacionar:

  • Avenida San Martín, vereda oeste, desde Godoy Cruz hasta Montevideo.

  • Calle Patricias Mendocinas, vereda este, desde Godoy Cruz hasta avenida Pedro Molina.

  • Reconocimiento a Tarjeteros: el decreto autoriza la entrega de 200 tarjetas sin costo a cada beneficiario del Programa Social de Estacionamiento Medido, como apoyo a su labor social. Esta entrega se realizará el 22 de diciembre.

    • Esta acción integral de la Ciudad busca mejorar la movilidad urbana y respaldar la actividad económica del centro en esta época del año.

