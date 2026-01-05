5 de enero de 2026
Sitio Andino
Gesto de acompañamiento

La Ciudad iluminó la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela

La Municipalidad de Mendoza realizó una intervención urbana en señal de acompañamiento y reconocimiento a la comunidad venezolana que reside en la capital.

La plaza Independencia iluminada con los colores de Venezuela.

La actividad, que se llevó a cabo en el marco de los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana en ese país sudamericano, tuvo su momento emotivo cuando sonaron las estrofas del Himno Nacional de Venezuela, un gesto simbólico y respetuoso que rindió homenaje a la identidad cultural y a las raíces de la comunidad presente.

Al respecto, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez expresó: “Democracia, paz y libertad. Desde la Plaza Independecia, corazón de nuestra ciudad, Ciudad de la Convivencia, acompañamos a la comunidad venezolana en este momento clave de su historia”.

image

Apoyo a Venezuela desde el municipio de Ciudad

Esta iniciativa tuvo como objetivo expresar el apoyo y la cercanía de la Ciudad con la comunidad venezolana, reafirmando los valores de integración, diversidad y convivencia que caracterizan a la capital mendocina.

José Alexander Pérez, uno de los venezolanos que estuvo participando del evento, indicó: “Primero que nada le quiero dar las gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí con todos estos hermanos y compañeros argentinos, que nos han brindado muchos apoyo. Le quiero agradecer al intendente Ulpiano Suarez por este hermoso regalo que nos hizo, de poner nuestros colores en la fuente y hacer sonar nuestro himno nacional. Siempre ha estado en la lucha con nosotros y de parte del equipo de venezolanos en Mendoza le agradecemos mucho por estar”.

Luego agregó: “Estamos felices, este es el comienzo de nuestra transición, de nuestra libertad en Venezuela, agradezco al pueblo argentino por estar con nosotros”.

