La Ciudad iluminó la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela

La Municipalidad de Mendoza llevó adelante una emotiva intervención urbana en la Plaza Independencia , donde se iluminó la fuente principal con los colores de la bandera de Venezuela , como gesto de acompañamiento y reconocimiento a la comunidad venezolana que reside en la capital mendocina.

La actividad, que se llevó a cabo en el marco de los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana en ese país sudamericano , tuvo su momento emotivo cuando sonaron las estrofas del Himno Nacional de Venezuela , un gesto simbólico y respetuoso que rindió homenaje a la identidad cultural y a las raíces de la comunidad presente.

Al respecto, el intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez expresó: “Democracia, paz y libertad. Desde la Plaza Independecia, corazón de nuestra ciudad, Ciudad de la Convivencia, acompañamos a la comunidad venezolana en este momento clave de su historia”.

Esta iniciativa tuvo como objetivo expresar el apoyo y la cercanía de la Ciudad con la comunidad venezolana , reafirmando los valores de integración, diversidad y convivencia que caracterizan a la capital mendocina.

José Alexander Pérez, uno de los venezolanos que estuvo participando del evento, indicó: “Primero que nada le quiero dar las gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí con todos estos hermanos y compañeros argentinos, que nos han brindado muchos apoyo. Le quiero agradecer al intendente Ulpiano Suarez por este hermoso regalo que nos hizo, de poner nuestros colores en la fuente y hacer sonar nuestro himno nacional. Siempre ha estado en la lucha con nosotros y de parte del equipo de venezolanos en Mendoza le agradecemos mucho por estar”.

Luego agregó: “Estamos felices, este es el comienzo de nuestra transición, de nuestra libertad en Venezuela, agradezco al pueblo argentino por estar con nosotros”.