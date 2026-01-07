Verano en los museos: talleres gratuitos para niños y adolescentes en la Ciudad de Mendoza

Para niños y adolescentes, y de acceso gratuito, el Museo de Arte Moderno ( MMAMM ) y el Museo del Área Fundacional ofrecen talleres artísticos donde la creatividad, el juego, la historia y la arqueología se vuelven entretención en estas vacaciones de verano .

No solo la pileta es el único entretenimiento posible de niños y adolescentes para vivir las vacaciones en colonias de verano en Mendoza. También los museos de la Municipalidad de Mendoza invitan a la diversión sin agua.

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) y el Museo del Área Fundacional (MAF) presentan sus colonias y programas de verano 2026 con talleres gratuitos para infancias, adolescencias y familias , que combinan arte, diseño, literatura, arqueología e historia desde experiencias lúdicas y participativas.

Durante enero y febrero, los dos espacios culturales emblemáticos de la Ciudad de Mendoza abren sus puertas a las infancias y juventudes con propuestas especialmente pensadas para el receso de verano que van más allá de un chapuzón.

Al estilo de las colonias de verano, el MMAMM y el MAF ofrecen programas culturales que invitan a crear, imaginar, aprender y explorar, consolidando al museo como un espacio vivo de encuentro, producción y disfrute cultural.

Con actividades sin costo, cupos limitados y equipos de artistas, docentes e investigadores al frente, ambos museos apuestan a un verano atravesado por el arte, el juego y el conocimiento, desde lenguajes contemporáneos y experiencias significativas para vivir solos, con amigos o en familia.

image

Segunda edición del “Flota flota en lo pandito” en el MMAMM

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza propone la segunda edición de “Flota flota en lo pandito”, un club creativo de verano integrado por talleres semanales destinado a niñas, niños y adolescentes, que se desarrolla durante estos dos meses de receso en la sede del museo ubicada en el subsuelo de la Plaza Independencia.

La propuesta contempla seis talleres continuos de artes visuales en diálogo con la moda, el diseño, la literatura y el juego, desde un enfoque lúdico, experimental y participativo. Cada experiencia invita a explorar materiales, técnicas y lenguajes diversos, fomentando la creatividad, la expresión personal y el trabajo colectivo.

Talleres de enero: papel, manchas e imaginación poética

“Arte de papel” es una de las actividades que se enfoca en experiencias creativas con papel reciclado. A cargo de Andrea Gallegos y Lorena Libbossart, este taller introduce a niñas y niños de 6 a 12 años en el proceso de producción de papel artesanal a partir de materiales reciclados. Desde una mirada experimental, “la pulpa de papel se transforma en hojas, soportes irregulares y superficies para seguir interviniendo con dibujo, pintura y ensamblaje, poniendo en valor el reciclaje y la transformación creativa de lo cotidiano”, anunciaron desde el MMAMM.

Se dictará del martes 20 al viernes 23 de enero, en horario de 10 a 12, en el MMAMM. Aquí, las inscripciones.

“Pintacuentos”: taller de experimentación visual

Con coordinación de Mariel Sesar, el taller “Pintacuentos” desafía a dejar que la mancha, el azar y lo inesperado den origen a imágenes e historias nuevas. A través de pinturas, pigmentos y rastros, los participantes descubren figuras ocultas que disparan relatos, personajes y mundos imaginarios, en un juego constante entre lo visual y lo narrativo.

Esta actividad artística se llevará a cabo del martes 27 al viernes 30 de enero, 10 a 12, también en el MMAMM. Inscripciones sin costo en este enlace.

Taller de haikus y fanzines

Destinado a adolescentes de 13 a 17 años, “Instantáneas de Japón” es un espacio coordinado por Pablo Pérez que conjuga la poesía breve japonesa del haiku con la edición artesanal de fanzines. A partir de ejercicios de intuición poética, collage, corte y plegado, los chicos producen textos e imágenes que dialogan y potencian sentidos.

El taller se realizará del martes 27 al viernes 30 de enero por la tarde, de 17 a 19, en el MMAMM. Las inscripciones son online sin costo son desde aquí.

Más juego, diseño y mundos posibles para febrero

Una propuesta que llegará el mes que viene está destinada a los amantes de los libros y las aventuras plásticas: “La fábrica de mascotas. Creá tu compañero ideal”. Guiados por las historias del Gato Ramón, las infancias imaginan, diseñan y esculpen su propia mascota fantástica. A cargo de Pamela Alaniz y Marina Núñez, el taller combina juego, creatividad y reflexión sobre el cuidado y el vínculo responsable con los animales.

Se desarrollará del martes 3 al viernes 6 de febrero por la mañana, de 10 a 12, en el Museo Municipal de Arte Moderno. Los interesados pueden inscribirse completando este formulario web.

También esa primera semana de febrero, pero por la tarde de 17 a 19, en el museo se ofrecerá “Juego en obras. Espacio de creación lúdica”. Coordinado por Munir Ots y destinado a adolescentes, se trata de un taller para diseñar y materializar juegos de mesa originales.

A través del dibujo, la narración, la prueba y la experimentación, el juego se entiende como lenguaje artístico y el museo como espacio activo de producción cultural. Se pueden anotar a este taller en el siguiente enlace digital.

Ya en la segunda semana de febrero, del martes 10 al viernes 13 por la mañana, de 10 a 12, llegará una propuesta para los pequeños amantes de la moda. “Fashion kids. Laboratorio creativo de arte, diseño y moda” cuenta con la coordinación de Carina Zoloa y Romina Bogni, y está destinado a niñas y niños que le guste explorar el diseño de moda como forma de arte. Colores, texturas, materiales y técnicas se combinan para transformar ideas en piezas textiles únicas.

Todos estos talleres del MMAMM que le dan vida al programa “Flota Flota” son gratuitos, con cupos limitados e inscripción previa online. Este es el link para el último de febrero.

image

Explora MAF: historia, arqueología y patrimonio vivo en clave lúdica

Motivado por la experiencia del verano pasado con el “Flota Flota” del MMAMM, por primera vez el Museo del Área Fundacional (MAF) presenta “Explora MAF – Verano 2026” bajo su impronta de museo arqueológico y patrimonial.

Se trata de una programación integral de una decena de talleres y actividades culturales y educativas destinados a infancias, jóvenes, adultos y familias, con el objetivo de acercar la historia, la arqueología y el patrimonio mendocino desde experiencias participativas y vivenciales.

El “Explora MAF” combina juegos, recorridos, música, fotografía, narraciones y propuestas museográficas interactivas que invitan a conocer el pasado para comprender el presente de la Ciudad.

Excepto las funciones de la obra de teatro “Huellas”, el resto de las actividades de la colonia de verano del MAF es con acceso sin costo. Inscripción e información detallada: al mail [email protected] o al WhatsApp 2615416195.

image

Jugando con la historia de nuestra tierra

“Arqueojuegos” es ya un clásico del MAF en vacaciones de invierno. Y ahora se vivirá también en verano. A través de simulaciones de excavación y dinámicas participativas, las infancias se acercan al trabajo científico de la arqueología y aprenden a interpretar el pasado a partir de restos materiales.

La edición 2026 se enfoca en un sitio prehispánico, promoviendo el respeto por la diversidad cultural y el patrimonio local. Los arqueólogos del CIRFS (Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco) están al frente de esta actividad que se desarrollará los sábados 24 de enero, 7 y 14 de febrero, en horario de 10 a 13, en el Museo del Área Fundacional ubicado en la plaza Pedro del Castillo de la Ciudad de Mendoza.

Otra propuesta educativa del MAF está destinada a niñas y niños de 6 a 12 años que les gusten experimentar, jugar e investigar sobre cómo vivían los primeros habitantes y cómo se formó la Ciudad. “Tesoros de Mendoza: un viaje al pasado” será dictado por Karina Castañar y Vanina Porta los martes 13, 20 y 27 de enero, de 10.30 a 12.30 y de 14 a 16, en el museo que en 2025 fue remodelado por completo.

La sala didáctica del MAF se disfruta con “Palito Bombón”

Dos actividades diferentes copan la nueva sala didáctica del Museo del Área Fundacional, que propone talleres y experiencias de promoción de la lectura y mediación lectora para infancias, jóvenes, adultos y familias.

Las actividades combinan lectura de cuentos, libros-álbum, creación literaria, juegos, construcción de libros y dinámicas expresivas con el cuerpo y la voz. El proyecto busca fomentar el encuentro, la imaginación, la reflexión, el disfrute de la lectura y el vínculo con la biblioteca y el propio museo.

Las fechas de estos encuentros literarios en vacaciones, coordinados por Sara Inés Spoliansky, son los miércoles 14 de enero y 4 de febrero, de 10.30 a 12.30.

Historia viva, relatos y memoria colectiva

Con más de 25 años en escena, “Huellas – La Fundación de Mendoza” es la obra de teatro histórica que ofrece un recorrido vivencial por los tiempos en los que se fundó la ciudad. Las funciones son interactivas y están a cargo de un elenco dirigido por Pinty Saba que representa una experiencia histórica al revivir el nacimiento de Mendoza.

Este verano se suma a la agenda del MAF para niños, adolescentes y familias en general, con funciones los sábados 17 y 31 de enero, a las 11. Esta obra tiene un costo de entrada y los cupos son limitados. Para consultas y reservas se puede enviar un Whatsapp al 261 5657508.

Por otro lado, “Historias ancestrales para nuevas generaciones” se ofrece como un espacio de escucha y producción de relatos orales a partir de leyendas huarpes, mendocinas y coloniales, destinado a público infantil y juvenil. Este taller se dictará los viernes y sábados de enero y febrero, de 17.30 a 19, en el MAF. Están a cargo las talleristas Vanesa Stroscio, María Luz Montoro y Celina Martínez.

El Museo del Área Fundacional también propone para los jueves de este mes “Exploradores de historias” que combina memoria, juego, expresión corporal y narrativa, construyendo historias a partir de experiencias y objetos que habitan el museo.

image

Patrimonio, música y nuevos lenguajes interactivos

“Álbum Patrimonial” es una propuesta abierta para infancias y familias que acompaña las actividades del programa del MAF. A través de stickers coleccionables se construyen memorias compartidas y se promueve el vínculo con el patrimonio local. María Luz Montoro y Celina Martinez están al frente de esta original actividad.

El museo también abre este verano una muestra interactiva que recorre la evolución musical desde tiempos prehispánicos al período colonial para experimentar los sonidos y recreaciones rítmicas de aquellas épocas históricas de nuestra comunidad. “Instrumentos musicales en la historia de la Mendoza colonial” será dictado por Melisa Gallardo los miércoles 4 y 18 de febrero, en horario de 18 a 20.

“Fotografía y territorio” es un taller inicial de fotografía que, guiado por Oscar García, propone observar el pasado y el territorio desde la imagen, sin necesidad de experiencia previa ni equipamiento. Copará el museo los viernes de enero y febrero.

El Museo del Área Fundacional completa su programa de verano con un “Laboratorio Abierto”. Arqueólogos del CIRFS (Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco) brindan recorridos guiados por postas temáticas que muestran cómo se realiza la investigación arqueológica e histórica urbana en las Ruinas de San Francisco.