6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Impulso al comercio

Última oportunidad para cargar tickets y participar del sorteo de "Comprá en las Fiestas"

Las compras por $25.000 o más realizadas en comercios del centro pueden cargarse hasta las 23.59 de este martes 6 de enero.

Foto: Cristian Lozano

La propuesta tuvo una muy buena respuesta por parte de vecinos y visitantes: ya se cargaron más de 600 tickets en la plataforma Comprá en la Ciudad, reflejando el acompañamiento a los comercios del centro y el interés por participar de los premios. De ese total de cargas, la mayoría de los comprobantes pertenecen a los rubros indumentaria, bazar y artículos tecnológicos.

Además de incentivar las compras y fortalecer la actividad comercial, la campaña permitió disfrutar de una Ciudad especialmente ambientada para las Fiestas, con propuestas decorativas y un clima festivo que acompañó los recorridos por el centro.

Con el acompañamiento de Andesmar, el 9 de enero se sortearán tres paquetes turísticos con traslado y alojamiento incluidos, para comenzar el año viajando por distintos destinos del país:

  • Primer premio: viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno, en habitación base doble.
  • Segundo premio: viaje para dos personas a Carlos Paz, con traslado y tres noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena).
  • Tercer premio: viaje para dos personas a San Rafael, con traslado y tres noches de alojamiento con desayuno continental, en habitación base doble.
