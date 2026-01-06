Última oportunidad para cargar tickets y participar del sorteo de "Comprá en las Fiestas". Foto: Cristian Lozano

La propuesta tuvo una muy buena respuesta por parte de vecinos y visitantes: ya se cargaron más de 600 tickets en la plataforma Comprá en la Ciudad, reflejando el acompañamiento a los comercios del centro y el interés por participar de los premios. De ese total de cargas, la mayoría de los comprobantes pertenecen a los rubros indumentaria, bazar y artículos tecnológicos.

Quienes realizaron compras por $25.000 o más en los comercios del Centro, podrán participar del sorteo cargando su comprobante y sus datos personales en la plataforma digital. El trámite es simple y puede realizarse hasta las 23.59 horas de este 6 de enero.

image Incentivar las compras y fortalecer la actividad comercial desde la Municipalidad de Mendoza Además de incentivar las compras y fortalecer la actividad comercial, la campaña permitió disfrutar de una Ciudad especialmente ambientada para las Fiestas, con propuestas decorativas y un clima festivo que acompañó los recorridos por el centro.

Con el acompañamiento de Andesmar, el 9 de enero se sortearán tres paquetes turísticos con traslado y alojamiento incluidos, para comenzar el año viajando por distintos destinos del país: Primer premio: viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno, en habitación base doble. Segundo premio: viaje para dos personas a Carlos Paz, con traslado y tres noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena). Tercer premio: viaje para dos personas a San Rafael, con traslado y tres noches de alojamiento con desayuno continental, en habitación base doble.