Juan Cruz Yacopini permanece consciente y sería trasladado a Estados Unidos

El joven fue derivado a Buenos Aires y permanece en el Instituto Fleni, para seguir el tratamiento para su recuperación. Actualmente está en un área especial para estabilizarlo, y ya se comunica con los médicos.

Posible traslado a Estados Unidos En las últimas horas, se conoció que la familia de Yacopini está analizando un posible traslado a un centro médico de referencia internacional. El destino sería una clínica de recuperación en Boston, Estados Unidos, la cual cuenta con técnicas y tecnologías más modernas.

Mientras tanto, sus familiares, amigos y colegas le envían fuerzas para su pronta recuperación. El dos veces campeón del Dakar, Kevin Benavides, llegó a Arabia para disputar una nueva edición del rally, pero antes de la largada le envió fuerzas. El piloto destacó la fuerza del mendocino y su generosidad.

"Hay alguien que se lo extraña mucho en este vivac, y es Juan Cruz Yacopini, que lamentablemente tuvo un accidente hace pocos días y no va a estar en la largada de este nuevo Dakar. Juan este Dakar va por vos, a correrlo todos los días por vos", expresó Benavides en un video publicado en sus redes sociales.