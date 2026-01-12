12 de enero de 2026
Imágenes que alarman

El club que fue plataforma de Pablo Toviggino, escenario de un grave incidente en pleno partido

El derrumbe de una tribuna en Comercio Central Unidos dejó al descubierto el deterioro estructural y las responsabilidades dirigenciales.

Cedió parte de la tribuna y varios hinchas cayeron desde una baja altura.

Este fin de semana pudo haber ocurrido una tragedia en el Club Comercio Central Unidos de Santiago del Estero, que fue presidido por Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA, investigado por la Justicia. Una tribuna se derrumbó mientras se jugaba el partido ante Central Argentino, por la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur.

Mientras los hinchas del “Tripero” cantaban y saltaban en la tribuna, una parte de la estructura cedió de manera repentina y provocó la caída de varios simpatizantes. Las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales reflejaron el susto y la confusión que se generó en el sector afectado, donde decenas de personas terminaron en el suelo.

Afortunadamente, pese al impacto, no hubo que lamentar heridos de gravedad y las víctimas sufrieron algunos golpes menores. El accidente no derivó en la suspensión del encuentro.

Deplorable estado de la cancha del club Comercio Central Unidos de Santiago del Estero

La situación reavivó los cuestionamientos al deplorable estado del club Comercio Central Unidos, ubicado en la capital de Santiago del Estero. Sin obras desde hace años, las condiciones de seguridad del estadio ya venían siendo motivo de reclamos. La cancha no tiene iluminación, el campo de juego se asemeja al de un potrero y como bancos de suplentes pusieron asientos de micros.

