Toyota dominó la Etapa 8 del Dakar: Variawa ganó y Lategan fue segundo

La Etapa 8 del Rally Dakar 2026 dejó un doblete de Toyota Gazoo Racing en Wadi Ad Dawasir, Arabia Saudita. Saood Variawa se llevó la victoria por apenas tres segundos, seguido por Henk Lategan. En la general, Nasser Al-Attiyah continúa al frente.
En los 483 kilómetros de especial, la jornada tuvo múltiples alternativas. Mattias Ekström abrió pista con su Ford y fue protagonista desde el inicio, incluso marcando parciales rápidos pese a la desventaja de salir primero.
La lucha parecía inclinarse entre Ford y Dacia, con Sébastien Loeb llegando a liderar en el WP5. Sin embargo, Lategan, que partió más atrás, comenzó a mejorar sus tiempos desde el WP6 y se metió de lleno en la pelea por la etapa.
La gran historia del día fue la de Variawa. Partiendo 26º, llegó a ceder casi tres minutos en los primeros controles, pero desde mitad de etapa inició una remontada impresionante. En los últimos 100 kilómetros, apretó el ritmo y superó a Carlos Sainz, Loeb y Seth Quintero.
Finalmente, Variawa se quedó con la victoria en 4:20:35, con Lategan a 3 segundos y Ekström a 29. Quintero fue cuarto, mientras que Al-Attiyah cedió 1:16 y Sainz, 1:30.
Tras la Etapa 8, Al-Attiyah conserva el liderazgo con 4 minutos de ventaja sobre Ekström y 6:08 sobre Lategan. Nani Roma se mantiene 4º, mientras que Sainz es 5º a 10:39.
Completan el top 10 Loeb, Mitch Guthrie, Mathieu Serradori, Lucas Moraes y Joao Ferreira. Entre los españoles, Cristina Gutiérrez marcha 14ª y Laia Sanz se ubica 20ª, en plena pelea por posiciones.
Con varias etapas aún por disputarse, el Dakar 2026 sigue absolutamente abierto. Toyota mostró fortaleza, Ford mantiene presión y Al-Attiyah resiste en la cima, mientras Sainz se sostiene en la pelea en una edición marcada por la regularidad, la estrategia y los segundos.