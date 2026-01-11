Autos Rally Dakar 2026: Ekström aprovechó el error de Lategan y se quedó con la Etapa 7

La séptima etapa del Rally Dakar 2026 marcó el inicio de la segunda semana de competencia y dejó un desenlace inesperado en la categoría autos. Mattias Ekström capitalizó una **pérdida de tiempo decisiva de Henk Lategan en los kilómetros finales y se quedó con la victoria al volante del Ford del equipo Ford M-Sport .

Luego del día de descanso, los autos afrontaron una especial de 459 kilómetros , con predominio de arena y un ritmo elevado desde el inicio. La jornada volvió a mostrar el denominado “efecto yo-yo” : los pilotos que largaron adelante, condicionados por abrir pista, no lograron sostenerse en los primeros puestos.

En un desenlace de película en los últimos km, Mattias Ekström (Ford) ganó la etapa 7 en Autos (3h44m22s) por el retraso de 8'35'' de Lategan (Toyota) en la línea de meta El sueco es escolta de Nasser Al Attiyah (Dacia), hoy 11°, a 4'47'' en la general #Dakar2026 https://t.co/VO8WIAQ96V pic.twitter.com/pNQFNTmvva

En ese contexto, Nasser Al-Attiyah , ganador de la Etapa 6 y líder de la general, tuvo que abrir el recorrido y nunca pudo meterse en la pelea por el triunfo. El qatarí finalizó 11° , beneficiado en parte por los problemas de Lategan.

Lategan dominaba, pero un problema final cambió todo

El sudafricano de Toyota había construido una etapa sólida. Tras 107 kilómetros, pasó al frente y mantuvo la ventaja durante gran parte del día, con Ekström siempre como principal perseguidor. En el último control antes de la meta, Lategan tenía 1m46s de diferencia, pero algo ocurrió en el tramo final: cruzó la llegada en 13° posición, con su vehículo dañado y más de ocho minutos de retraso, perdiendo una victoria que parecía asegurada.

Ese inconveniente fue aprovechado por Ekström, que firmó su segunda victoria diaria del Dakar 2026, tras la conseguida en el prólogo.

#Dakar2026 | EKSTRÖM LE DA OTRO TRIUNFO PARCIAL A FORD



El piloto sueco logró su primer éxito de etapa en este Dakar 2026 -había vencido en el Prólogo- y le dio al equipo oficial Ford su tercera victoria en tramos cronometrados. Además, logró posicionarse segundo en la… pic.twitter.com/ZZ7nVm46P9 — Campeones (@Campeonesnet) January 11, 2026

La general se ajusta antes de la etapa más larga en Arabia Saudita

Con este resultado, Al-Attiyah se mantiene como líder de la clasificación general, aunque ahora con Ekström como escolta, a poco más de cuatro minutos. Lategan cayó al tercer puesto, a más de siete minutos, mientras que Nani Roma y Carlos Sainz completan el top 5, todos con Ford.

Lo que se viene en el Rally Dakar

La competencia promete otro giro importante este lunes, cuando se dispute la Etapa 8, que incluirá la especial más larga del Dakar 2026, con 481 kilómetros cronometrados, un terreno ideal para que la general vuelva a sacudirse en la carrera más dura del mundo.