Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid tras perder la final de la Supercopa ante el Barça

Despidieron a Xavi Alonso del Madrid.

Por Sitio Andino Deportes







El Real Madrid Club de Fútbol ha informado oficialmente la salida de Xabi Alonso como entrenador después de la derrota sufrida frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. La decisión se ha producido tras varias semanas de especulaciones sobre el futuro del entrenador, quien asumió el cargo hace menos de una temporada. Según el comunicado emitido por el club, la directiva agradeció el compromiso y la profesionalidad de Alonso durante su etapa al frente del equipo. Según se ha dado a conocer, será Álvaro Arbeloa quien tome las riendas del equipo.

El club blanco ha dado a conocer la noticia a través de un comunicado. “El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, comienza el escrito. Y continúa: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram El técnico donostiarra llegó al club al término de la pasada temporada para ponerse al frente de un equipo que no vivía sus mejores días, tras firmar una temporada gris. Las expectativas eran altas. Xabi Alonso había convertido al Bayer Leverkusen en uno de los grandes clubes de Alemania y de Europa. El Mundial de Clubes fue su primera toma de contacto con el equipo. Allí nadie exigió nada al equipo, aunque siempre aspiran a ganar, simplemente era un equipo en construcción que probaba su nueva fórmula en la competición. Sin embargo, a medida que fueron pasando los partidos, las presiones y exigencias se hicieron realidad, querían números y sensaciones sobre el campo. Lo primero, consiguió cumplirlo, lo segundo, ya no.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2010761441322684628&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026 34 partidos dirigió Xabi Alonso al frente del Real Madrid Hace exactamente 232 días que Xabi Alonso se puso al frente del Real Madrid, lo que se traduce en 34 partidos, de los cuales ha conseguido la victoria en 24 de ellos. Los diez restantes se traducen en cuatro empates y seis derrotas. Un balance que está muy lejos de ser alarmante, sino fuera porque a medida que fueron pasando las jornadas el equipo se ha ido desinflando, protagonizando un desplome, ya que sí, alarmante. Hasta el inicio de noviembre, el Real Madrid acumulaba 17 victorias en 20 partidos oficiales, ocupaba la primera posición en LaLiga con una ventaja de cinco puntos y mantenía un desempeño impecable en la Champions League.

Fue el partido ante el Valencia el inicio del desplome del Real Madrid. A partir de ese momento, los resultados positivos se hicieron menos frecuentes y el equipo sufrió una serie de tropiezos tanto a nivel nacional como internacional. De los últimos nueve encuentros, solo en tres ocasiones logró la victoria. En ese lapso, derrotas ante rivales como Liverpool, Rayo Vallecano, Elche, Girona, Celta y Manchester City alimentaron las dudas sobre la continuidad del proyecto liderado por Alonso. El Real Madrid pasó de liderar LaLiga a quedar a cuatro puntos del primer puesto y estuvo cerca de quedarse fuera del Top-8 en Champions. Esta dinámica negativa terminó por definir el desenlace del ciclo de Xabi Alonso al frente del club. image Xabi Alonso y un estilo de juego que no terminó de cuajar Lejos de los resultados reprobables, el equipo de Xabi Alonso no terminaba de cuajar por su actuación sobre el terreno de juego, con un estilo lejos de brillar en las noches del Bernabéu o en terreno visitante. Sin ritmo, ni presión, solo sufrimiento para defender la portería y soñar con dejarla a cero, donde Courtois jugó un papel clave. La derrota ante el Atlético de Madrid en la competición doméstica fue otro duro golpe para el donostiarra, que ya por entonces comenzó a tambalearse. Consiguió comerse el turrón vestido de blanco, pero la derrota en la final de la Supercopa de España ante el eterno rival ha sido la gota que ha colmado el vaso, lo que ha terminado por hundir a Xabi Alonso y ha provocado su salida del Real Madrid. Ahora se inicia una nueva etapa, con Álvaro Arbeloa al frente del club blanco. Lo que no está claro es si será un parche temporal o si se mantendrá en el cargo a largo plazo.