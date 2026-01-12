12 de enero de 2026
Huracán de San Rafael vive en el Regional Amateur: remontó la serie ante Pacífico y está en semifinales

El Club Huracán de San Rafael avanzó de fase en el Torneo Federal Regional Amateur. Repasá lo sucedido en el sur provincial.

Mauricio Cascón celebra el tercer gol que selló la clasificación histórica de Huracán.

Mauricio Cascón celebra el tercer gol que selló la clasificación histórica de Huracán.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Huracán de San Rafael protagonizó una remontada histórica, venció 3-0 a Sport Club Pacífico y dio vuelta la serie del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Con un Gigante de Pueblo Diamante colmado, el Globo mostró carácter, fútbol y corazón para meterse en semifinales.

El envión anímico fue total. Huracán dominó cada sector del campo y, a los 17’, volvió a golpear: gran centro de Santiago Ávila y Verdugo, otra vez de cabeza, marcó el 2-0 que igualaba la serie y hacía explotar al estadio. Pacífico, lejos de la imagen mostrada en la ida, sufrió el ritmo y la presión del local.

Pelayes sostuvo la ilusión y Cascón desató la locura

El segundo tiempo trajo momentos de tensión. Pacífico intentó reaccionar, pero se encontró con un Esteban Pelayes enorme, que respondió con atajadas decisivas para mantener viva la clasificación.

Y a los 9 minutos, llegó el golpe final: Nicolás Leal desbordó por izquierda y lanzó un centro preciso para Cascón, que se elevó en el área y, de cabeza, marcó el 3-0 que selló la hazaña.

Huracán fue superior también desde el juego, con actuaciones destacadas de Emanuel Díaz, Rodrigo Canales y Verdugo, mientras la visita acusó el impacto anímico.

Final dramático y clasificación histórica

A pesar de quedarse con un jugador menos por la expulsión de Enzo Tejada a los 31’, Pacífico tuvo la última chance del partido a los 53’: Maximiliano Coronel sacó un remate espectacular que dio en el ángulo y el palo. El Gigante contuvo la respiración, pero la pelota no entró y Huracán selló una clasificación histórica.

Lo que viene: semifinales ante Estudiantes de San Luis

En semifinales, Huracán se medirá con Estudiantes de San Luis, que eliminó a Jorge Newbery con un global de 3-1.

El partido de ida se jugará en San Rafael el 18 de enero, mientras que la revancha será en San Luis el 25 de enero.

En la otra llave de la Región Cuyo, FADEP enfrentará a Unión de Villa Krause.

