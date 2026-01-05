5 de enero de 2026
FADEP dio el golpe ante Atlético Argentino y Pacífico ganó el clásico en el Regional Amateur

El duro FADEP venció 1-0 como visitante a Argentino y el Lobo superó 2-0 a Huracán de San Rafael en la ida de los cuartos del Regional. Mirá lo que pasó.

Gonzalo Klusener marcó el gol del triunfo de FADEP en San José. &nbsp;

Gonzalo Klusener marcó el gol del triunfo de FADEP en San José.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

La ida de los cuartos de final de la Zona Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur dejó dos triunfos clave. FADEP sorprendió en San José y venció 1-0 al Club Atlético Argentino, mientras que Pacífico se quedó con el clásico sureño al imponerse por 2-0 ante Huracán de San Rafael.

El tanto temprano le permitió a FADEP manejar el desarrollo del encuentro con orden y solidez defensiva, resistiendo los intentos del Boli y dando un paso clave hacia la clasificación. La serie se definirá el próximo domingo en cancha de FADEP, en lo que será el cuarto cruce consecutivo entre ambos equipos.

Pacífico festejó en el clásico sureño y quedó bien parado

En General Alvear, Pacífico se hizo fuerte y venció 2-0 a Huracán de San Rafael en el clásico sureño. Los goles del triunfo los marcaron Javier Peñaloza y Axel Barón, en un partido que le permitió al conjunto alvearense tomar una ventaja importante de cara a la revancha.

La serie se definirá en cancha del Globo, en un duelo que promete alta intensidad y clima caliente.

El Torneo Regional Amateur avanza hacia sus instancias decisivas, con los equipos mendocinos y sureños en plena pelea por los ascensos al próximo Torneo Federal A.

