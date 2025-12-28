San José es una fiesta: Atlético Argentino se consagró campeón anual de la Liga

En una final cerrada y cargada de tensión, el Club Atlético Argentino derrotó 1 a 0 a FADEP y se consagró campeón anual de la Liga Mendocina de Fútbol 2025, cortando una espera que se extendía desde 1996. El gol del título lo marcó Ángel Castañares, a los 52 minutos del segundo tiempo.
El partido se disputó este domingo en el estadio Mauricio Serra, en San José, ante una gran convocatoria, donde se enfrentaron los campeones del Clausura y el Apertura, en una final que tuvo dramatismo hasta el último minuto.
Argentino fue un poco más y FADEP cerró bien los caminos
A lo largo del encuentro, Atlético Argentino mostró mayor iniciativa y control territorial, aunque se encontró con un FADEP ordenado, sólido defensivamente y con un planteo que cerró espacios y complicó la generación de juego del Boli.
El equipo dirigido por Matías Ligutti buscó con paciencia, intentó por los costados y empujó con el apoyo de su gente, mientras que el conjunto conducido por Leonardo D’Urso apostó al orden y a sostener el cero.
El gol de Castañares en el cierre que desató el desahogo
Cuando la final parecía encaminarse a una definición por penales, Atlético Argentino logró quebrar la resistencia de FADEP en el tramo final del partido. A los 52 minutos del segundo tiempo, Ángel Castañares apareció para marcar el 1-0 decisivo y desatar el festejo.
El partido también estuvo marcado por un clima que se fue violentando con el correr de los minutos. En el primer tiempo, a los 22’, fue expulsado Julián Pérez (FADEP) tras una acción que elevó la tensión. Ya en el segundo tiempo, el cierre fue caótico: a los 45’ vieron la roja Cristian Lucero y Alexis Viscarra en Atlético Argentino, y Thiago Satti en FADEP, en una secuencia de empujones, protestas y desbordes que obligaron al árbitro a intervenir con dureza para contener un final cargado de nervios y fricción.
Un título anual que corta una sequía desde 1996
Con esta consagración, Atlético Argentino volvió a levantar el trofeo de campeón anual después de 29 años, desde aquella final de 1996, cuando goleó 4 a 0 a Chacras de Coria en la cancha de Godoy Cruz.
La síntesis del duelo definitivo de la Liga Mendocina de Fútbol