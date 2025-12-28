San José es una fiesta: Atlético Argentino se consagró campeón anual de la Liga

En una final cerrada y cargada de tensión, el Club Atlético Argentino derrotó 1 a 0 a FADEP y se consagró campeón anual de la Liga Mendocina de Fútbol 2025 , cortando una espera que se extendía desde 1996 . El gol del título lo marcó Ángel Castañares , a los 52 minutos del segundo tiempo .

El partido se disputó este domingo en el estadio Mauricio Serra , en San José , ante una gran convocatoria, donde se enfrentaron los campeones del Clausura y el Apertura , en una final que tuvo dramatismo hasta el último minuto.

A lo largo del encuentro, Atlético Argentino mostró mayor iniciativa y control territorial, aunque se encontró con un FADEP ordenado , sólido defensivamente y con un planteo que cerró espacios y complicó la generación de juego del Boli.

El equipo dirigido por Matías Ligutti buscó con paciencia, intentó por los costados y empujó con el apoyo de su gente, mientras que el conjunto conducido por Leonardo D’Urso apostó al orden y a sostener el cero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2005408025352233174&partner=&hide_thread=false #AtléticoArgentino volvió a tocar el cielo después de 29 años: le ganó 1-0 a FADEP en San José y se consagró campeón anual de la #LigaMendocina 2025. El gol del título lo hizo Ángel Castañares, a los 52’ del ST. Foto: JVSports pic.twitter.com/fkf0SlqFuX — Sebastián Colucci (@MSColucci) December 28, 2025

El gol de Castañares en el cierre que desató el desahogo

Cuando la final parecía encaminarse a una definición por penales, Atlético Argentino logró quebrar la resistencia de FADEP en el tramo final del partido. A los 52 minutos del segundo tiempo, Ángel Castañares apareció para marcar el 1-0 decisivo y desatar el festejo.

El tanto terminó reflejando el desarrollo del juego: un Argentino levemente superior, insistente y paciente, frente a un rival que vendió cara la derrota y sostuvo la paridad hasta el límite.

El partido también estuvo marcado por un clima que se fue violentando con el correr de los minutos. En el primer tiempo, a los 22’, fue expulsado Julián Pérez (FADEP) tras una acción que elevó la tensión. Ya en el segundo tiempo, el cierre fue caótico: a los 45’ vieron la roja Cristian Lucero y Alexis Viscarra en Atlético Argentino, y Thiago Satti en FADEP, en una secuencia de empujones, protestas y desbordes que obligaron al árbitro a intervenir con dureza para contener un final cargado de nervios y fricción.

Un título anual que corta una sequía desde 1996

Con esta consagración, Atlético Argentino volvió a levantar el trofeo de campeón anual después de 29 años, desde aquella final de 1996, cuando goleó 4 a 0 a Chacras de Coria en la cancha de Godoy Cruz.

La síntesis del duelo definitivo de la Liga Mendocina de Fútbol

Atlético Argentino (1): Ignacio Accarino; Luciano Vilamber; Alexis Viscarra; Damián Lazzaro; Franco Geroli; Emiliano Zangrini; Jorge Espínola; Iván Gena; Ricardo Gensesperger; Emiliano Cuvertino; Luciano Villalobos. DT: Matías Ligutti.

Ingresos: Francisco Bravo; Julio Elizondo; Juan Morales; Lucas Altaro; Ángel Castañares; Carlos Coria; Cristian Leguiza.

FADEP (0): Rodrigo Riera; Nicolás Altamira; Federico Pérez; Nicolás Ali; Ivo López; Hugo Panazzi; Jesús Ferrero; Julián Pérez; Diego Seccicaro; Pablo Chironi; Emiliano Godoy. DT: Leonardo D’Urso.

Ingresos: Joaquín Muñoz; Brian Acosta; Thiago Fanti; Rafael Navarro; Franco Ruberti; Brandon Sánchez; Brian Zurita.

Gol: ST 52´ Ángel Castañares (A).

Incidencias: PT: 22’ expulsado Julián Pérez (F). ST: 45’ expulsados Cristian Lucero y Alexis Viscarra (A), y Thiago Satti en FADEP.

Árbitro: Juan Pablo González.

Cancha: Atlético Argentino.

El saludo oficial de la Liga Mendocina de fútbol