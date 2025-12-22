Atlético Argentino campeón del Clausura: mirá el gol que desató la fiesta ante Fadep

El Club Atlético Argentino celebró el título del Torneo Clausura ante su gente en San José.

El Club Atlético Argentino volvió a tocar el cielo en su casa. Con un triunfo 1-0 ante FADEP , el Boli se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol y desató una fiesta inolvidable en San José, cortando una espera de 29 años sin vueltas olímpicas en su cancha.

El equipo dirigido por Matías Ligutti se quedó con el segundo torneo local del 2025 gracias a un gol en contra de Bruno Costella , a los 48 minutos del primer tiempo , en una final intensa, friccionada y cargada de tensión.

El encuentro fue muy luchado durante los primeros 45 minutos, con pocas situaciones claras y mucho roce en la mitad de la cancha. La diferencia llegó en la última jugada del primer tiempo: un centro de Lázzaro terminó en el cabezazo defensivo de Costella , que descolocó a su arquero Ezequiel Alvea y se transformó en el gol que definió el campeonato.

Las ocasiones más claras habían sido para Emiliano Cuvertino , en Argentino, y Brandon Sánchez , en FADEP, en un desarrollo parejo que se destrabó en un momento clave.

Un complemento caliente y una final con cuatro expulsados

El segundo tiempo estuvo marcado por el nerviosismo y las incidencias disciplinarias. Atlético Argentino se quedó con diez hombres tras la expulsión de Gabriel Moyano, mientras que en FADEP vieron la tarjeta roja Paul Martín, Lucas Ramírez y Bruno Costella, autor involuntario del gol.

Pese a jugar gran parte del complemento en inferioridad numérica, el Boli resistió con orden, carácter y el empuje de su gente para sostener la ventaja y sellar el título.

Se viene otra final: Argentino y FADEP por el campeón anual

Con este triunfo, Atlético Argentino ganó el Torneo Clausura, mientras que FADEP había conquistado el Apertura. Ambos equipos volverán a verse las caras el próximo fin de semana para definir al campeón anual 2025 de la Liga Mendocina de Fútbol.