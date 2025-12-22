22 de diciembre de 2025
Atlético Argentino campeón del Clausura: mirá el gol que desató la fiesta ante Fadep

El Club Atlético Argentino venció 1-0 y ganó el Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol. Repasá lo sucedido.

El Club Atlético Argentino celebró el título del Torneo Clausura ante su gente en San José. &nbsp;

El Club Atlético Argentino celebró el título del Torneo Clausura ante su gente en San José.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Argentino volvió a tocar el cielo en su casa. Con un triunfo 1-0 ante FADEP, el Boli se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol y desató una fiesta inolvidable en San José, cortando una espera de 29 años sin vueltas olímpicas en su cancha.

El gol del título del Club Atlético Argentino y un primer tiempo muy cerrado

El encuentro fue muy luchado durante los primeros 45 minutos, con pocas situaciones claras y mucho roce en la mitad de la cancha. La diferencia llegó en la última jugada del primer tiempo: un centro de Lázzaro terminó en el cabezazo defensivo de Costella, que descolocó a su arquero Ezequiel Alvea y se transformó en el gol que definió el campeonato.

Las ocasiones más claras habían sido para Emiliano Cuvertino, en Argentino, y Brandon Sánchez, en FADEP, en un desarrollo parejo que se destrabó en un momento clave.

Un complemento caliente y una final con cuatro expulsados

El segundo tiempo estuvo marcado por el nerviosismo y las incidencias disciplinarias. Atlético Argentino se quedó con diez hombres tras la expulsión de Gabriel Moyano, mientras que en FADEP vieron la tarjeta roja Paul Martín, Lucas Ramírez y Bruno Costella, autor involuntario del gol.

Pese a jugar gran parte del complemento en inferioridad numérica, el Boli resistió con orden, carácter y el empuje de su gente para sostener la ventaja y sellar el título.

Se viene otra final: Argentino y FADEP por el campeón anual

Con este triunfo, Atlético Argentino ganó el Torneo Clausura, mientras que FADEP había conquistado el Apertura. Ambos equipos volverán a verse las caras el próximo fin de semana para definir al campeón anual 2025 de la Liga Mendocina de Fútbol.

