Agustín Loser

Agustín Loser volvió a tocar la cima: campeón del Mundial de Clubes y figura clave en Perugia

El mendocino Agustín Loser fue protagonista en la final y celebró un nuevo título mundial de clubes con el gran Perugia. Mirá lo sucedido.

Agustín Loser, campeón del Mundial de Clubes de vóley con el Perugia italiano. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

En silencio, con regularidad y a fuerza de rendimiento, Agustín Loser se mantiene en la élite del vóley internacional. El central mendocino fue protagonista en la consagración del Sir Sicoma Monini Perugia, que venció al Osaka Blueton de Japón y se quedó con el Mundial de Clubes disputado en Brasil.

El equipo italiano se impuso en sets corridos (25-20, 25-21 y 29-27) y selló una nueva coronación en el máximo torneo a nivel clubes. Loser aportó nueve puntos, con presencia constante en ataque y bloqueo, en una final exigente que se definió con autoridad.

Dominio de Perugia y un torneo sin fisuras para Agustín Loser

Perugia atravesó el certamen con una actuación sólida de principio a fin y cerró el Mundial de Clubes de manera invicta, ratificando su condición de potencia del vóley europeo. En la final, supo manejar los momentos de presión, especialmente en el tercer set, donde encontró respuestas en los pasajes decisivos.

El certamen se desarrolló en Belém, Brasil, y tuvo al Aluron Warta de Polonia como tercer clasificado, tras vencer por 3-0 al Vôlei Renata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TomasRodriguezC/status/2002883826536812878&partner=&hide_thread=false

Reconocimiento individual para Agustín Loser y Solé

El rendimiento del mendocino no pasó desapercibido. Agustín Loser fue elegido entre los mejores centrales del torneo e integró el equipo ideal, distinción que también recibió Sebastián Solé, su ex compañero en la selección argentina.

Ambos fueron piezas clave en la estructura del Perugia, que además contó con Simone Giannelli, elegido MVP del campeonato, como conductor del juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2002912156694495262&partner=&hide_thread=false

Una carrera marcada por títulos y continuidad

Este nuevo logro internacional se suma a una trayectoria que no se detiene. En la temporada, Loser ya había conquistado la Champions League europea, y ahora suma otro título mundial a su palmarés.

A lo largo de su carrera, el alvearense también fue campeón de la Liga Nacional con Bolívar y Ciudad de Buenos Aires, y logró el Mundial U23 con la selección argentina, consolidándose como uno de los centrales más confiables del vóley argentino en el exterior.

Lejos de los flashes, Agustín Loser sigue creciendo desde el rendimiento, sosteniendo su lugar entre los mejores del mundo y demostrando que su techo todavía no aparece en el horizonte.

