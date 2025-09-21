hasta acá llegamos

Mundial de Vóley: con Agustín Loser, Argentina no pudo con el poderío de Italia

La Selección de Vóley perdió 3-0 frente al campeón mundial Italia y quedó eliminada en octavos. El mendocino Agustín Loser aportó 8 puntos. Mirá lo que pasó.

Agustín Loser, pieza clave en el bloqueo argentino, no pudo evitar la derrota ante Italia. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de Vóley Argentina masculina, con la presencia del mendocino Agustín Loser, se despidió del Mundial de Filipinas 2025 al caer en los octavos de final frente a la poderosa Italia, actual campeón del mundo, por 3-0 con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22. Pese a un arranque prometedor, el equipo de Marcelo Méndez no pudo sostener la intensidad frente a un rival de jerarquía.

Italia fue más eficaz en los momentos decisivos

El conjunto nacional tuvo un inicio alentador en el primer set, con aportes de Vicentín y un sólido bloqueo de Kukartsev, pero en el tramo decisivo los europeos fueron más efectivos.

El segundo parcial mostró la superioridad de Italia, que se apoyó en su defensa y en los errores argentinos para imponerse con claridad.

El aporte de Agustín Loser y la despedida argentina

En el tercer set, Argentina volvió a ilusionar con un pasaje favorable gracias a un ace de Gallego, pero los italianos reaccionaron a tiempo y cerraron el encuentro con su experiencia. El máximo anotador del seleccionado fue Luciano Vicentín con 15 puntos, seguido de Agustín Loser, el central mendocino que aportó 8 puntos y fue clave en el bloqueo y la presión en la red.

La derrota significó el cierre del camino argentino en el Mundial, pero dejó la confirmación del talento de figuras como Loser, Palonsky y Gallego, que forman parte de una generación que seguirá siendo protagonista en el plano internacional.

