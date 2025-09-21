Mundial de Vóley: con Agustín Loser, Argentina no pudo con el poderío de Italia

La Selección de Vóley Argentina masculina, con la presencia del mendocino Agustín Loser, se despidió del Mundial de Filipinas 2025 al caer en los octavos de final frente a la poderosa Italia, actual campeón del mundo, por 3-0 con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22. Pese a un arranque prometedor, el equipo de Marcelo Méndez no pudo sostener la intensidad frente a un rival de jerarquía.
El aporte de Agustín Loser y la despedida argentina
En el tercer set, Argentina volvió a ilusionar con un pasaje favorable gracias a un ace de Gallego, pero los italianos reaccionaron a tiempo y cerraron el encuentro con su experiencia. El máximo anotador del seleccionado fue Luciano Vicentín con 15 puntos, seguido de Agustín Loser, el central mendocino que aportó 8 puntos y fue clave en el bloqueo y la presión en la red.
La derrota significó el cierre del camino argentino en el Mundial, pero dejó la confirmación del talento de figuras como Loser, Palonsky y Gallego, que forman parte de una generación que seguirá siendo protagonista en el plano internacional.