Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera

Una fuerte caída de granizo sorprendió a San Carlos durante los festejos por la Primavera. Mirá cómo se vivió el inesperado temporal.

Foto gentileza Daniel Pizzolato
Por Sitio Andino Departamentales

Una intensa tormenta de granizo sorprendió este fin de semana a vecinos de La Consulta, en San Carlos, en plenos festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. La caída de piedras fue repentina y se extendió por varios minutos, generando reacciones diversas entre quienes participaban de las actividades al aire libre.

Las condiciones del tiempo cambiaron bruscamente, obligando a muchos a buscar resguardo ante el tamaño y persistencia de las piedras.

Los festejos se sostuvieron a pesar del temporal

La caída de granizo ocurrió mientras se desarrollaba un recital gratuito de Valentino Merlo en el anfiteatro Neyu Mapú. Aunque gran parte del público decidió retirarse, el show continuó sin suspensiones. Algunos asistentes resistieron el mal tiempo con paraguas y camperas.

Fuerte granizo en La Consulta

Fuerte granizo en La Consulta

Uno de los momentos destacados del evento fue cuando Merlo invitó al escenario a Gonzalo, un joven no vidente, con quien interpretó algunas canciones, a pesar de la inestabilidad climática.

