Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera Foto gentileza Daniel Pizzolato

Por Sitio Andino Departamentales







Una intensa tormenta de granizo sorprendió este fin de semana a vecinos de La Consulta, en San Carlos, en plenos festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. La caída de piedras fue repentina y se extendió por varios minutos, generando reacciones diversas entre quienes participaban de las actividades al aire libre.

Las condiciones del tiempo cambiaron bruscamente, obligando a muchos a buscar resguardo ante el tamaño y persistencia de las piedras.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#GRANIZO I Aunque el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado viento Zonda para sectores de Mendoza como Lavalle, Las Heras y Ciudad, el día sábado también estuvo atravesado por lluvias y granizo que se extendieron durante la tarde. Este video muestra lo que dejó la granizada en zonas de San Carlos como La Consulta, un paisaje totalmente blanco y frío. Flor Sosa Puga Conocé más en sitioandino.com #granizo #sorpresa #Mendoza" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Los festejos se sostuvieron a pesar del temporal La caída de granizo ocurrió mientras se desarrollaba un recital gratuito de Valentino Merlo en el anfiteatro Neyu Mapú. Aunque gran parte del público decidió retirarse, el show continuó sin suspensiones. Algunos asistentes resistieron el mal tiempo con paraguas y camperas.

granizo san carlos2 Fuerte granizo en La Consulta Foto gentileza Daniel Pizzolato Uno de los momentos destacados del evento fue cuando Merlo invitó al escenario a Gonzalo, un joven no vidente, con quien interpretó algunas canciones, a pesar de la inestabilidad climática.