Alianza público–privada

Luján de Cuyo se convierte en pionero con un sistema de carga solar para vehículo eléctrico

El municipio de Luján de Cuyo, junto a la empresa EcoRoad, apuesta a un modelo sostenible que integra turismo, tecnología y energía limpia.

Esteba Allasino, intendente de Luján de Cuyo

Luján de Cuyo, sigue marcando tendencia en innovación y cuidado del ambiente. En el Parque Cívico Municipal se inauguró el primer punto de carga para vehículo eléctrico, en el marco de un proyecto impulsado por EcoRoad, compañía que integra experiencias sustentables de alquiler de autos eléctricos, el desarrollo de una red binacional de carga (Argentina–Chile) y un ecosistema digital para gestión y beneficios de usuarios.

image

Parque Solar Municipal en Luján de Cuyo

La puesta en marcha de este nuevo servicio está directamente vinculada al Parque Solar Municipal, actualmente en construcción, que abastecerá al 100% de los edificios municipales y permitirá generar energía limpia para puntos estratégicos como esta estación de carga. Con ello, Luján se convierte en pionero en combinar movilidad eléctrica y energía circular, logrando reducir el consumo tradicional y avanzar hacia un modelo sostenible de gestión pública.

Durante la jornada de pruebas llegaron al Parque Cívico dos vehículos Tesla, que realizaron las primeras cargas, mostrando la capacidad y el potencial del sistema que estará abierto tanto a turistas como a empresas y vecinos. Cabe destacar que los dos puestos son de uso gratuito, se encuentran en la playa este del Parque (Boedo 505 de Carrodilla), cuentan con seguridad y cámaras de monitoreo.

image

El intendente Esteban Allasino destacó que esta iniciativa “es un paso disruptivo hacia el futuro de la movilidad, que conecta la visión sustentable del municipio con la innovación privada para transformar la experiencia turística y la calidad de vida de los vecinos”.

Con esta acción, Luján de Cuyo no solo reafirma su liderazgo como municipio sustentable, sino que también se posiciona como referente regional en movilidad eléctrica, atrayendo inversiones y consolidándose como destino turístico de vanguardia.

