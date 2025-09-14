Tenían más de 1 g/L

Detectaron a cinco automovilistas ebrios en Luján de Cuyo en plena madrugada

La Policía Vial aprehendió a cinco automovilistas que circulaban alcoholizados en Luján de Cuyo. Todos superaban ampliamente el límite permitido.

Por Celeste Funes

Cinco automovilistas fueron sorprendidos manejando en estado de ebriedad en Luján de Cuyo, tras un control de alcoholemia desplegado por la Policía Vial durante la madrugada. El operativo tuvo lugar en el cruce de Juan José Paso y Ugarte.

El procedimiento se registró cerca de las 00:45 de este domingo en la jurisdicción de la Comisaría 30° de Luján, cuando personal de la Policía Vial realizó controles de alcoholemia en dicho cruce, según informaron las autoridades.

Durante la medida de seguridad, se detectó a cinco automovilistas que superaban los límites permitidos de alcohol en sangre. Los involucrados fueron identificados como:

  • M. C., de 36 años, quien conducía un Volkswagen Senda con un dosaje de 1,10 g/L;
  • D. F., de 30, al mando de un Renault, con 1,04 g/L;
  • G. V., de 46, conductor de un Citroën, con 1,31 g/L;
  • G. M., de 43, que manejaba un Hyundai, con 1,01 g/L; y
  • M. M., una mujer de 25 años que circulaba en un Renault Sandero, con 1,11 g/L.

Los infractores fueron aprehendidos y se iniciarán las actuaciones correspondientes.

alcoholemia.jpg
Para quienes circulan con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la ley establece multas económicas que van desde $1.680.000 hasta $4.620.000.

De cuánto son las multas por alcoholemia positiva en el 2025

Las multas por alcoholemia tuvieron un importante incremento este 2025. De acuerdo con lo determinado tras el aumento de la Unidad Fija confirmada por ley, de 0,2 gramos de alcohol en sangre en el caso de bicicletas con o sin motor, motocicletas y o ciclomotores y de 0,5 en el caso de automóviles a 0,99 gramos de alcohol en sangre, las penas son inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, multas entre $1.260.000 y $ 2.520.000, equivalentes a 3.000 hasta 6.000 Unidades Fijas, y retención de licencia de conducir.

Multas 2025.jpg
Los montos de las multas por siniestros viales para este 2025.

Con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la falta establece multas económicas que van desde $1.680.000 hasta $4.620.000, equivalentes a 4.000 hasta 11.000 Unidades Fijas.

Las sanciones también incluyen arresto de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir vehículos, que puede variar de 90 a 545 días.

