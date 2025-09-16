Acción coordinada

Detuvieron en Luján de Cuyo a un delincuente con frondoso prontuario

Los vecinos y las cámaras de seguridad permitieron que la Policía de Mendoza detuviera a un delincuente en Luján de Cuyo y recuperara lo robado de una maderera.

Policiales

El rápido accionar de la Policía de Mendoza permitió detener a un delincuente con antecedentes penales y recuperar los objetos que había sustraído de una maderera en Luján de Cuyo. El hombre posee un amplio prontuario por cometer graves delitos.

El hecho ocurrió este lunes, pasadas las 20, cuando vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de un sujeto que salía con un carrito de las inmediaciones de la maderera “Misionero V”, ubicada en Acceso Sur Lateral Este, casi esquina Juan José Paso.

La rápida intervención de la Policía en Luján de Cuyo

Efectivos de la Comisaría 47° llegaron de inmediato al lugar y, gracias a las características aportadas por testigos y al monitoreo de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), lograron interceptar al sospechoso en la zona.

El detenido fue identificado y contaba con antecedentes por abuso sexual agravado, robos y amenazas. Durante la requisa se recuperaron cuatro protectores auditivos, un vaso térmico verde y un termo, elementos que habían sido robados tras forzar el ingreso al predio.

La coordinación entre vecinos, el sistema de videovigilancia y el personal policial permitió resolver el hecho en pocos minutos y devolver los bienes a su propietario.

