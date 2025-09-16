Container Park potencia la cultura y la gastronomía en el corazón de Luján de Cuyo

Container Park refuerza su perfil cultural y la gastronomía con la llegada de una cervecería mendocina Foto: Freepix

Por Sitio Andino Sociedad







Container Park, el innovador espacio nacido en 2020 en Perdriel, Luján de Cuyo, continúa fortaleciendo su identidad como referente cultural y gastronómico en la región. La apertura de Coordenada Artesanal, reconocida cervecería mendocina, suma una propuesta que combina cerveza de calidad, música y experiencias al aire libre.

Container Park y la apuesta por la cultura en Perdriel El proyecto, impulsado por Bei Emprendimientos, surgió con la idea de transformar un predio estratégico en un espacio de encuentro para vecinos, turistas y emprendedores. Lo que inicialmente se pensó como un strip center encontró en los contenedores un formato más flexible, sustentable y adaptable a distintos usos, consolidando así un modelo innovador que crece junto al desarrollo urbano y turístico de Luján de Cuyo.

Embed “Cada contenedor puede reinventarse según la demanda. Es un modelo escalonado, con identidad propia y capacidad de generar un ecosistema donde cada negocio potencia al otro. Además, el predio está diseñado para eventos culturales y ferias que lo convierten en un punto de referencia para vecinos y turistas”, explicó Kevin Aveiro, del área Comercial de BEI.

En este contexto, Coordenada Artesanal decidió desembarcar en Perdriel, sumando este nuevo espacio a sus ya conocidos locales en Luján y Potrerillos. “Cuando conocí Container Park me entusiasmó mucho, porque es un lugar distinto, al aire libre, con buena energía y una impronta moderna. Queremos ser un punto de referencia en Perdriel, un lugar cálido y distendido para disfrutar cerveza artesanal de calidad”, destacó Matías Germán Soler Nonino, dueño de la cervecería.

Más allá de lo gastronómico, la propuesta apunta a generar comunidad a través de la cultura cervecera, la música y los eventos en vivo. Con la llegada de nuevas marcas y una agenda en crecimiento que incluye recitales, ferias y actividades culturales, Container Park se proyecta como un espacio emblemático en Perdriel, reafirmando su compromiso con el desarrollo local, la cultura y el turismo.