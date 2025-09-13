Cuestionamientos

Debate cultural en Mendoza: Teresa Parodi, Emir Félix y Marisa Uceda contra el recorte de Milei

Teresa Parodi, Emir Félix y Marisa Uceda debatieron en la provincia de Mendoza sobre la crisis cultural y criticaron los recortes de Javier Milei.

Teresa Parodi en Mendoza alerta sobre el ajuste cultural impulsado por Javier Milei.

Teresa Parodi en Mendoza alerta sobre el ajuste cultural impulsado por Javier Milei.

Por Sitio Andino Política

En la provincia de Mendoza, la cantante y exfuncionaria nacional Teresa Parodi, y los candidatos a diputados nacionales por "Fuerza Justicialista", Emir Félix y Marisa Uceda, participaron de un debate sobre el presente de la cultura en Argentina. También estuvieron presentes la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, organizaciones, colectivos culturales y trabajadores del sector.

Teresa Parodi alerta sobre el ajuste cultural

Durante su intervención, Teresa Parodi destacó la importancia de la organización política en defensa de la cultura. “Tenemos que reunirnos más, caminar juntos y defender nuestro proyecto político en todos los lugares y, fundamentalmente, en la cultura, que está siendo violentamente atacada en todos los frentes”, señaló.

Lee además
El duro mensaje de Milei para los gobernadores sobre los ATN.
Postura

Mensaje para los gobernadores: Catalán marcó límites en el uso de los ATN
La autocrítica de Guillermo Francos:  fue un error nacionalizar la elección en Buenos Aires.
Tras la derrota

La autocrítica de Francos: fue un "error nacionalizar la elección" en Buenos Aires
Imagen de WhatsApp 2025-09-13 a las 20.07.57_eb825122
Teresa Parodi destacó la importancia de la organización política en defensa de la cultura.

Teresa Parodi destacó la importancia de la organización política en defensa de la cultura.

El candidato a diputado nacional Emir Félix subrayó la relevancia de la visita de Parodi y advirtió sobre la crisis cultural. “El gobierno de Javier Milei insiste en recortar y destruir la cultura nacional, deteriorando la vida cultural de los argentinos y amenazando la pluralidad y el acceso federal”, expresó.

Imagen de WhatsApp 2025-09-13 a las 20.07.57_7a802b0d
El candidato a diputado nacional Emir Félix subrayó la relevancia de la visita de Parodi a Mendoza.

El candidato a diputado nacional Emir Félix subrayó la relevancia de la visita de Parodi a Mendoza.

Por su parte, Marisa Uceda planteó que no puede haber proyecto cultural sin un proyecto económico sólido. “Desde la cultura debemos organizarnos para recuperar el destino de patria grande. No hay futuro sin una nación desendeudada, libre, justa y soberana”, afirmó.

Cultura popular y colectiva

El debate incluyó un análisis sobre la coyuntura provincial y nacional, la crítica situación de las políticas culturales y la necesidad de fortalecer a la cultura popular como espacio de resistencia y construcción colectiva frente al ajuste.

Antes de concluir, Uceda dedicó un mensaje a Parodi, resaltando el legado cultural mendocino con nombres como Leonardo Favio, Quino, Le Parc, Tito Francia, Tilín Orozco y Markama. “No vamos a deshonrar nuestra historia. Con orgullo y de pie vamos a volver a construir ese destino de patria grande”, afirmó.

Temas
Seguí leyendo

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos en Tupungato y Tunuyán

Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene

La rectora de la UNCuyo convocó a la comunidad a defender la educación pública frente al veto de Milei

En campaña: Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Milei

Coimas en la ANDIS: renunciaron los abogados de Spagnuolo y hallaron 80 mil dólares sin declarar

Tiene fecha la sesión en Diputados para tratar los vetos de Milei: qué otros proyectos discutirán

Control de alcoholemia: inauguraron el primer laboratorio de Cuyo para la certificación de dispositivos

Cornejo inauguró un nuevo servicio de trasplantes en el Hospital Humberto Notti

LO QUE SE LEE AHORA
La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos en Tupungato y Tunuyán.
Alianza electoral

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos en Tupungato y Tunuyán

Las Más Leídas

Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
En estado crítico

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo
Grave

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre en Mendoza

Luis Francisco Álvarez, uno de los principales acusados del juicio contra Walter Bento. 
coimas en la justicia federal

Juicio a Walter Bento: los primeros pedidos de absolución de la defensa

Te Puede Interesar

Donación de órganos: en Mendoza hay 333 pacientes que se encuentran en lista de espera.
Altruismo

Donación de órganos: en Mendoza hay 333 pacientes que se encuentran en lista de espera

Por Natalia Mantineo
Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos video
En videos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Por Luis Calizaya
Teresa Parodi en Mendoza alerta sobre el ajuste cultural impulsado por Javier Milei.
Cuestionamientos

Debate cultural en Mendoza: Teresa Parodi, Emir Félix y Marisa Uceda contra el recorte de Milei

Por Sitio Andino Política