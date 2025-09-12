Alfredo Cornejo inauguró un nuevo servicio de trasplantes en el Hospital Humberto Notti.

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la habilitación del Servicio de Trasplante Renal Pediátrico del Hospital Humberto Notti , y dijo que será un centro de referencia para la región, ya que ningún otro nosocomio público del interior del país cuenta con instalaciones para hacer este tipo de procedimientos.

Además del mandatario, este viernes estuvo presente el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero ; el director del Incaimen, Rodolfo Fernández , y autoridades del Incucai y del propio centro asistencial. Permitirá brindar atención integral a los pacientes pediátricos con enfermedad renal , desde la evaluación hasta el seguimiento postrasplante.

El servicio contará con un equipo multidisciplinario de profesionales , integrado por especialistas de Nefrología, Urología, Cirugía General, Cirugía Cardiovascular, Infectología, Diagnóstico por Imágenes, Anatomía Patológica, Laboratorio, Cuidados Críticos, Nutrición, Trabajo Social, Hemoterapia y Enfermería pediátrica.

Luego de la recorrida, el Gobernador anunció la habilitación del servicio y comentó que se tratará del primer hospital público del país en llevar adelante este tipo de intervenciones, lo que convertirá a la provincia de Mendoza en un centro de referencia para la región. Cornejo destacó que este avance no solo beneficiará a los mendocinos sino también a pacientes de San Juan y San Luis , y explicó que el hospital sumará un servicio de capacitación destinado a profesionales .

Al respecto, aseguró: “A partir de ahora podrán formarse en trasplantes renales, que son tan importantes para nuestros niños con estas patologías”, y subrayó que este nuevo servicio evitará que deban dializarse, con todo lo que implica en términos de incomodidad y costo.

Montero, por su parte, explicó que en Córdoba y Santa Fe existe esta prestación, pero en el sector privado: “Queremos fortalecer este centro regional y evitar que los pacientes y sus familias tengan que trasladarse al Garrahan en Buenos Aires”.

Nuevo servicio en el Hospital Humberto Notti

El nuevo servicio permitirá mejorar la atención de los niños con enfermedad renal avanzada, asegurar el acceso equitativo a tratamientos innovadores y fortalecer las redes de apoyo para pacientes y familias, elevando sustancialmente su calidad de vida.

Además, abre la puerta a nuevas líneas de investigación, innovación y formación académica en las residencias de Nefrología, Urología y Cirugía Pediátrica, en articulación con otros centros de trasplante como el Hospital Central de Mendoza.

En el Hospital Notti, 14 niños en diálisis ya se encuentran en evaluación para ingresar a la lista de espera, mientras que otros ocho provenientes de la provincia y la región de Cuyo podrán sumarse al nuevo Centro de Trasplantes.

Por su parte, el director del Incaimen, Rodolfo Fernández, habló acerca de las situaciones que se dan en este contexto y aseguró que “el donante vivo toma mucha trascendencia en los niños”. Agregó que “el principal donante y como organismo, no se pueden operar los pacientes adultos, por eso hemos firmado un convenio con el Hospital Central, donde se hace la cirugía del donante, se traslada el órgano, al mismo tiempo ya se está haciendo la intervención acá. Así, se lleva a cabo una coordinación integral”.

Nuevas instalaciones en el Hospital Humberto Notti

En el Hospital Notti se desarrollan actualmente dos obras de gran relevancia para la infraestructura sanitaria. La principal, de 510 metros cuadrados, corresponde al área de cirugía y recuperación cardiovascular. Allí se instalará un angiógrafo de última tecnología, que requirió un refuerzo estructural especial en el techo debido a que el equipo es suspendido. La intervención contempla además la construcción de dos quirófanos, uno destinado específicamente a cirugía cardiovascular y otro que funcionará como quirófano híbrido para procedimientos de hemodinamia.

La segunda intervención, de 265 metros cuadrados, se llevó adelante en el sector donde antes funcionaba el buffet del hospital, destinado ahora a nuevos consultorios de traumatología y otras especialidades como neurocirugía. Esta reubicación permitió ampliar el espacio de la primera obra y separar a los pacientes de guardia de quienes asisten a consultas programadas. Se sumaron, además, una sala de espera, enfermería, jefatura, baños diferenciados para personal y público, y una sala de reuniones de usos múltiples.

Como parte de las mejoras, también se remodelaron los baños públicos, adaptándolos para personas con discapacidad y para niños, con adecuación de inodoros, bachas y cañerías a las necesidades de un hospital pediátrico.