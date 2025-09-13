La autocrítica de Francos: fue un "error nacionalizar la elección" en Buenos Aires

La autocrítica de Guillermo Francos: fue un "error nacionalizar la elección" en Buenos Aires.

Por Sitio Andino Política







El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que fue un “ error nacionalizar la elección” en la provincia de Buenos Aires. El funcionario se refirió así a la derrota sufrida por el espacio político que responde al presidente Javier Milei ante Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof como referente del peronismo Francos sostuvo que el gobernador Axel Kicillof logró despegarse del kirchnerismo y convertirse en el nuevo referente del peronismo. Según explicó, el mandatario bonaerense “jugó de manera inteligente” al darle mayor volumen político a la elección local.

“El gobierno de la provincia fue inteligente, porque le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado”, señaló Guillermo Francos, quien remarcó que esa estrategia consolidó al gobernador como líder del peronismo desde Buenos Aires.

Axel Kicillof, Andrés Larroque, elecciones Provincia de Buenos Aires 07-09-25 Francos sostuvo que el gobernador Axel Kicillof logró despegarse del kirchnerismo. Foto: NA Diferencias con la elección nacional El jefe de Gabinete aclaró que los resultados bonaerenses no se repetirán en el plano nacional. “La gente tendrá que decidir si le da el apoyo al Presidente Javier Milei para hacer las reformas en la segunda parte del mandato”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, Francos rechazó las críticas de la oposición y advirtió sobre un escenario de intentos de desgaste. “No tengo dudas de que hay un intento de desestabilizar la imagen del gobierno”, sentenció.