Avance

Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene

El gobernador Alfredo Cornejo destacó la reconstrucción de El Challao, entre el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes y el barrio Nuevas Quintas.

Alfredo Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene.

Alfredo Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene.

Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo anunció la conclusión de las obras en el circuito de El Challao, que incluyen repavimentación, ciclovía, retornos y nueva iluminación LED. Ahora Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se prepara la modernización del tramo del Parque General San Martín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/alfredocornejo/status/1966834762997182843&partner=&hide_thread=false

Obras concluidas en El Challao

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) finalizó la reconstrucción de 3,3 kilómetros de la Ruta 99, entre el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes y el barrio Nuevas Quintas.

Lee además
Alfredo Cornejo inauguró un nuevo servicio de trasplantes en el Hospital Humberto Notti.
Salud

Cornejo inauguró un nuevo servicio de trasplantes en el Hospital Humberto Notti
El gobernador Alfredo Cornejo intentó acercar posiciones entre la Nación y los gobernadores. 
Informe

El impacto en la provincia de Mendoza del veto de Javier Milei a la ley de los ATN

Los trabajos abarcaron repavimentación y ensanchamiento de calzada, instalación de iluminación LED, cinco retornos o rotondas, pasos peatonales elevados, ciclovía, dársenas para colectivos, reductores de velocidad, además de demarcación y cartelería preventiva.

Este tramo se suma a la renovación de los 4,1 kilómetros del circuito Papagayos, inaugurada en 2024, que incluyó similares mejoras viales y urbanísticas. Ahora, el plan de modernización continúa con el nuevo tramo en licitación en el Parque General San Martín.

DJI_0008-2-scaled

Seguridad vial y orden urbano en El Challao

El titular de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, afirmó que la puesta en valor de El Challao “garantiza la seguridad vial de automovilistas, ciclistas y peatones, además de mejorar el acceso al Cerro Arco, uno de los principales destinos turísticos y deportivos de Mendoza”.

Romagnoli remarcó que los retornos eliminan los giros a la izquierda, reduciendo riesgos de accidentes y agilizando el ingreso de vecinos a la zona. También destacó la función de las rotondas como reductores de velocidad.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, señaló que la obra “se convertirá en un verdadero ordenador urbano, clave para Las Heras y Capital, al completar un circuito con alto tránsito y gran afluencia turística”.

Las nuevas dársenas de colectivos fueron diseñadas para resguardar a los usuarios. Además, los pasos peatonales elevados obligan a los conductores a frenar, brindando mayor seguridad a los vecinos que cruzan la ruta.

Temas
Seguí leyendo

Continuidad de la lucha antigranizo en el Sur: Provincia aporta logística y municipios discuten fondos

Cornejo en la reunión con el nuevo ministro del Interior: qué pidió y su rol en la "mesa federal"

Alfredo Cornejo le pedirá al Gobierno de Javier Milei diálogo con todos los gobernadores

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

Diputados aprobó el proyecto de Alfredo Cornejo para que la Justicia trabaje más durante la tarde

Alfredo Cornejo inauguró en San Rafael nuevas oficinas del Ministerio Público Fiscal

Qué dice el Plan Regional de Seguridad que el Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura

Alfredo Cornejo anunció una obra energética clave para el Valle de Uco

Las Más Leídas

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores
A bordo de una moto

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores

Una impactante fiesta regresa al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day. Imagen de archivo video
Imponente

Una impactante fiesta regresa al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day

Avanza una de las obras más importantes del sur provincial video
Obra pública

Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

En campaña: Luis Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Javier Milei
Visita

En campaña: Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Milei

Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene.
Avance

Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene

Por Sitio Andino Política
Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo
Grave

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo

Por Juan Pablo Strappazzon
Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Por Juan Pablo Strappazzon