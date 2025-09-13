Alfredo Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció la conclusión de las obras en el circuito de El Challao , que incluyen repavimentación, ciclovía, retornos y nueva iluminación LED. Ahora Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se prepara la modernización del tramo del Parque General San Martín.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) finalizó la reconstrucción de 3,3 kilómetros de la Ruta 99, entre el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes y el barrio Nuevas Quintas.

Finalizamos la reconstrucción y modernización del circuito de El Challao, en el tramo que va desde el Santuario de Lourdes hasta el barrio Nuevas Quintas. Son 3,3 kilómetros con repavimentación y ensanche de la calzada, nueva iluminación, cantero central y retornos que garantizan… pic.twitter.com/67Rgp44MeL

Informe El impacto en la provincia de Mendoza del veto de Javier Milei a la ley de los ATN

Los trabajos abarcaron repavimentación y ensanchamiento de calzada , instalación de iluminación LED , cinco retornos o rotondas , pasos peatonales elevados , ciclovía , dársenas para colectivos , reductores de velocidad , además de demarcación y cartelería preventiva .

Este tramo se suma a la renovación de los 4,1 kilómetros del circuito Papagayos , inaugurada en 2024, que incluyó similares mejoras viales y urbanísticas. Ahora, el plan de modernización continúa con el nuevo tramo en licitación en el Parque General San Martín .

DJI_0008-2-scaled

Seguridad vial y orden urbano en El Challao

El titular de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, afirmó que la puesta en valor de El Challao “garantiza la seguridad vial de automovilistas, ciclistas y peatones, además de mejorar el acceso al Cerro Arco, uno de los principales destinos turísticos y deportivos de Mendoza”.

Romagnoli remarcó que los retornos eliminan los giros a la izquierda, reduciendo riesgos de accidentes y agilizando el ingreso de vecinos a la zona. También destacó la función de las rotondas como reductores de velocidad.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, señaló que la obra “se convertirá en un verdadero ordenador urbano, clave para Las Heras y Capital, al completar un circuito con alto tránsito y gran afluencia turística”.

Las nuevas dársenas de colectivos fueron diseñadas para resguardar a los usuarios. Además, los pasos peatonales elevados obligan a los conductores a frenar, brindando mayor seguridad a los vecinos que cruzan la ruta.