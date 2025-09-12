Congreso nacional

Tiene fecha la sesión en Diputados para tratar los vetos de Milei: qué otros proyectos discutirán

La Cámara Baja oficializó la convocatoria a la sesión especial en la que se definirá el futuro de los vetos presidenciales a leyes incómodas para el oficialismo. Qué más hay en el temario.

Vuelve a sesionar la cámara baja, con proyectos incómodos por el oficialismo

Vuelve a sesionar la cámara baja, con proyectos incómodos por el oficialismo

Foto: NA

Ambas normas habían sido celebradas por universidades y sectores de la salud, pero fueron rechazadas por el Ejecutivo bajo el argumento de que implican un “costo fiscal excesivo” que comprometería la estabilidad económica.

.El duro mensaje de gobernadores a Javier Milei tras el veto a la ley de reparto de ATN
Tensión

El duro mensaje de gobernadores a Javier Milei tras el veto a la ley de reparto de ATN
El presidente observó la norma que nació de las provincias y sancionó el Congreso
Siguen los vetos

Pese al acercamiento, Milei vetó la ley impulsada por los gobernadores
marcha universitaria, educación pública, mendoza
El veto a la Ley de Financiamiento Universitario será tratado el miércoles 17 de septiembre en Diputados.

El veto a la Ley de Financiamiento Universitario será tratado el miércoles 17 de septiembre en Diputados.

La sesión especial en Diputados y un temario cargado contra el oficialismo

Además de los vetos, la oposición incluyó en el temario una serie de pedidos de informes verbales a funcionarios clave:

  • Karina Milei, secretaria general de Presidencia, por su presunta vinculación con audios sobre cobros ilegales y contrataciones sin licitación en el área de discapacidad.
  • Mario Lugones, ministro de Salud, también señalado en esas grabaciones.
  • Guillermo Francos, jefe de Gabinete, por supuestas irregularidades en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la tramitación de prestaciones sociales.

La sesión se anticipa en un clima de fuerte tensión, con sindicatos docentes, médicos pediátricos y rectores universitarios movilizados en defensa de las leyes vetadas.

Diputados de la Nación, votación financiamiento universitario 06-08-25
La Cámara de Diputados de la Nación vuelve a sesionar, con un temario incómodo para Milei.

La Cámara de Diputados de la Nación vuelve a sesionar, con un temario incómodo para Milei.

Comisiones investigadores, fentanilo y DNU: Diputados presiona a Javier Milei

Otro punto central será la creación de comisiones investigadoras para esclarecer casos de fentanilo contaminado en el sistema de salud y las responsabilidades de la ANMAT en la fiscalización de esos procesos.

El temario incluye varias iniciativas que proponen desde comisiones especiales hasta una bicameral, todas orientadas a indagar sobre la comercialización y distribución de esta sustancia adulterada.

El plenario también abordará el proyecto que ya tiene media sanción del Senado para modificar la Ley 26.122 sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), limitando las facultades del Ejecutivo.

image.png
Javier Milei afronta otra sesión adversa en el Congreso de la Nación.

Javier Milei afronta otra sesión adversa en el Congreso de la Nación.

Asimismo, se suman iniciativas como:

  • Reforma democrática de la ANDIS, derogando normas del macrismo.
  • Programas de prevención del embarazo adolescente en el Ministerio de Salud.
  • Transformación institucional de organismos como el INA y el INPRES, junto con cambios en la Policía Federal y en la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
  • Programa nacional contra el Alzheimer y otras demencias, y emergencia del sistema científico y tecnológico.

Vetos de Milei en Diptuados: un escenario político abierto

Para rechazar los vetos, la oposición necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras, un número difícil de alcanzar. Los gobernadores y diputados provinciales serán claves en la negociación política.

El oficialismo apuesta a retener aliados y ofrecer señales presupuestarias en el debate del Presupuesto 2026 para intentar frenar la avanzada opositora.

El temario de la sesión especial convocada por la oposición en Diputados

Pedido Sesion Especial 17 de septiembre 2025.docx

El gobernador Alfredo Cornejo intentó acercar posiciones entre la Nación y los gobernadores. 
Informe

El impacto en la provincia de Mendoza del veto de Javier Milei a la ley de los ATN

Vuelve a sesionar la cámara baja, con proyectos incómodos por el oficialismo
Congreso nacional

Tiene fecha la sesión en Diputados para tratar los vetos de Milei: qué otros proyectos discutirán

