Tiene fecha la sesión en Diputados para tratar los vetos de Milei: qué otros proyectos discutirán

Vuelve a sesionar la cámara baja, con proyectos incómodos por el oficialismo

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina sesionará el miércoles 17 de septiembre a las 13 para tratar los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes aprobadas por el Congreso: la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica .

Ambas normas habían sido celebradas por universidades y sectores de la salud , pero fueron rechazadas por el Ejecutivo bajo el argumento de que implican un “costo fiscal excesivo” que comprometería la estabilidad económica.

Además de los vetos, la oposición incluyó en el temario una serie de pedidos de informes verbales a funcionarios clave:

El veto a la Ley de Financiamiento Universitario será tratado el miércoles 17 de septiembre en Diputados.

La sesión se anticipa en un clima de fuerte tensión, con sindicatos docentes, médicos pediátricos y rectores universitarios movilizados en defensa de las leyes vetadas.

Comisiones investigadores, fentanilo y DNU: Diputados presiona a Javier Milei

Otro punto central será la creación de comisiones investigadoras para esclarecer casos de fentanilo contaminado en el sistema de salud y las responsabilidades de la ANMAT en la fiscalización de esos procesos.

El temario incluye varias iniciativas que proponen desde comisiones especiales hasta una bicameral, todas orientadas a indagar sobre la comercialización y distribución de esta sustancia adulterada.

El plenario también abordará el proyecto que ya tiene media sanción del Senado para modificar la Ley 26.122 sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), limitando las facultades del Ejecutivo.

Asimismo, se suman iniciativas como:

Reforma democrática de la ANDIS , derogando normas del macrismo.

, derogando normas del macrismo. Programas de prevención del embarazo adolescente en el Ministerio de Salud.

en el Ministerio de Salud. Transformación institucional de organismos como el INA y el INPRES, junto con cambios en la Policía Federal y en la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

de organismos como el INA y el INPRES, junto con cambios en la Policía Federal y en la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Programa nacional contra el Alzheimer y otras demencias, y emergencia del sistema científico y tecnológico.

Vetos de Milei en Diptuados: un escenario político abierto

Para rechazar los vetos, la oposición necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras, un número difícil de alcanzar. Los gobernadores y diputados provinciales serán claves en la negociación política.

El oficialismo apuesta a retener aliados y ofrecer señales presupuestarias en el debate del Presupuesto 2026 para intentar frenar la avanzada opositora.

