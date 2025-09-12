.El duro mensaje de gobernadores a Javier Milei tras el veto a la ley de reparto de ATN

Gobernadores de Provincias Unidas que se reunieron este viernes anunciaron que están trabajando para hacer caer el veto del presidente Javier Milei a la ley de reparto de Aportes al Tesoro Nacional (ATN) y advirtieron que no se van a prestar a "una foto" sin un diálogo real con el Gobierno Nacional .

Del encuentro en la Sociedad Rural de Río Cuarto participó Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Juan Schiaretti , candidato cordobés a diputado nacional. Por "cuestiones de agenda" se ausentaron Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Tras la derrota electoral Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es

Los mandatarios se reunieron tras el veto presidencial a la norma que garantizaba a las provincias recibir más fondos, pese a que Milei había mostrado una nueva estrategia de acercamiento entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados , que el jueves estrenaron la llamada “mesa federal” junto al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán , el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y el ministro de Economía, Luis Caputo .

El Congreso Nacional tiene la posibilidad de rechazar el veto . Se requiere para ello dos tercios de los votos presentes en cada cámara , lo que supone un desafío político importante. Mientras tanto, los opositores al veto ya anticiparon que podrían convocar a una sesión especial en el Senado para debatir esta estrategia.

En ese sentido, en conferencia de prensa, Sadir afirmó: “Vamos a trabajar para sostener la ley (de los ATN) y hacer caer el veto. Nosotros, todos los que estamos acá, ya votamos a favor de que esta ley salga”.

Valdés, por su parte, afirmó: “No estamos acá para recibir un aporte del tesoro nacional ni una obra. Este es un proyecto de país. Si el Gobierno quiere una foto, que busque una foto el 9 de Julio, que está buena y hay muchos gobernadores. Pero si nos llaman para una foto, este no es el camino”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1966521955705651230&partner=&hide_thread=false En Río Cuarto, con la Mesa de Enlace y los gobernadores, consolidamos la alianza entre el sector público y el privado. Y ratificamos nuestro compromiso con la eliminación de las retenciones. Porque estamos convencidos de que la salida de la Argentina es con más más empleo y con… pic.twitter.com/VVm3UtjTOU — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 12, 2025

Luego de la reunión de mandatarios, Llaryora declaró: “Este es un grito federal. Queremos llevar la sensatez al Congreso y también propuestas. Esta es una propuesta federal que quiere que no haya que optar entre extremos”. Acerca del veto de la ley de Financiamiento Universitario, añadió: “Queremos manifestarles el apoyo a la comunidad universitaria. Queremos que los jóvenes tengan la posibilidad de una educación universitaria.

El santafesino Pullaro, en tanto, sostuvo: “Hay un proyecto político que cuida lo que se ha hecho bien. No queremos volver atrás, que no se envalentone el kirchnerismo. Tenemos perspectiva de futuro. Vamos a construir la primera minoría en el Congreso y vamos a poner el próximo Presidente”.