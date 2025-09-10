Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es.

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei nombró a un ministro del Interior, con el claro objetivo de reactivar el diálogo con los gobernadores, en lo que es el primer cambio a nivel político implementado tras lo sucedido el domingo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , anunció la creación del Ministerio del Interior, que quedará a cargo de Lisandro Catalán , actual vicejefe de Gabinete de Interior y su mano derecha desde el inicio de la gestión de Javier Milei .

Tras el revés en las urnas Milei reunió a la "nueva" mesa política nacional: ratificó el rumbo y convocó a gobernadores

Tras el revés electoral en PBA Milei ratificó que no se moverá "ni un milímetro" y el FMI lo respaldó

Esta cartera, clave, había quedado "acéfala" luego de que Francos pasara a la jefatura de Gabinete. Y uno de los reclamos más fuertes por parte de los mandatarios provinciales era la necesidad de un diálogo más directo . Precisamente, Catalán tendrá la misión de ser el nexo con los mandatarios.

Francos hizo oficial el anuncio luego de una reunión mantenida en la Casa Rosada, encabezada porel presidente Javier Milei y de la que también formaron partela secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) y Luis Petri (Defensa); así como los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica). Estaba presente el asesor presidencial Santiago Caputo, pero no se lo había visto entrar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En esta reunión el Gobierno avanzó con los primeros lineamientos abordados en los dos encuentros de Gabinete hecho el lunes (uno por la mañana, más político; y otro por la tarde, de corte económico) y, en particular, por el primer encuentro de la mesa política nacional convocada ayer por el Presidente, el cual representa al círculo político más chico de la administración libertaria, donde se toman decisiones clave de cómo orientar la gestión. La reciente creación de esta mesa, impulsada por Milei, también busca mejorar la coordinación de las decisiones partidarias.

Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro.

En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/1aZvqZlzCU



En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/1aZvqZlzCU — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 10, 2025

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, agregó.

Qué cambia con la designación de un nuevo ministro del Interior

Hasta hoy, Catalán era el 2 de Francos y tenía entre sus funciones el diálogo con las provincias. Ahora, con el rango de ministro, tendrá el objetivo de fomentar ese contacto con las provincias. Sin embargo, el mensaje de Francos incluye una frase que marca el tono que tendrán las reuniones con los jefes del interior: el diálogo será exclusivamente con gobernadores afines.

"Estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", advirtió Francos, dejando en claro que la intención de consensos políticos no es absoluta, sino que excluye a la oposición, entre ellos Axel Kicillof, quien el pasado domingo le pidió específicamente al jefe de Estado que lo convocara a una reunión.

Lisandro Catalán, la apuesta de Milei tras la derrota

Lisandro Catalán asumirá como nuevo ministro del Interior, quien venía desempeñándose como vicefeje del Interior.

Catalán es considerado un hombre de absoluta confianza de Francos. Ambos trabajaron juntos en el Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli y fundaron la Fundación Acordar en 2012.

Nacido en Tucumán y abogado por la Universidad Nacional de esa provincia, Catalán se mudó a Buenos Aires en 1997.

Fue funcionario en el Banco Provincia durante el sciolismo.

En 2016 ingresó al Registro Nacional de Reincidencia bajo el gobierno de Mauricio Macri.

bajo el gobierno de Mauricio Macri. Continuó en ese cargo en la gestión de Alberto Fernández, primero con Marcela Losardo y luego con Martín Soria.

De perfil técnico y bajo perfil político, logró sostener su lugar a pesar de los cambios de signo partidario.

Con Milei en la Presidencia, Catalán se consolidó como pieza central en el armado político nacional.