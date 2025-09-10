Tras la derrota electoral

Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es

El presidente Javier Milei buscará un acercamiento con los gobernadores afines, para lo que nombró a Lisandro Catalán como ministro del Interior.

Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es.

Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es.

Foto: Prensa La Libertad Avanza
 Por Cecilia Zabala

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei nombró a un ministro del Interior, con el claro objetivo de reactivar el diálogo con los gobernadores, en lo que es el primer cambio a nivel político implementado tras lo sucedido el domingo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció la creación del Ministerio del Interior, que quedará a cargo de Lisandro Catalán, actual vicejefe de Gabinete de Interior y su mano derecha desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Lee además
El ente financiero muncial apoyó al presidente, luego de los anuncios de esta semana
Tras el revés electoral en PBA

Milei ratificó que no se moverá "ni un milímetro" y el FMI lo respaldó
El nuevo espacio de conducción mantuvo su primer encuentro oficial
Tras el revés en las urnas

Milei reunió a la "nueva" mesa política nacional: ratificó el rumbo y convocó a gobernadores

La estrategia post derrota de Javier Milei

Francos hizo oficial el anuncio luego de una reunión mantenida en la Casa Rosada, encabezada porel presidente Javier Milei y de la que también formaron partela secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) y Luis Petri (Defensa); así como los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica). Estaba presente el asesor presidencial Santiago Caputo, pero no se lo había visto entrar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En esta reunión el Gobierno avanzó con los primeros lineamientos abordados en los dos encuentros de Gabinete hecho el lunes (uno por la mañana, más político; y otro por la tarde, de corte económico) y, en particular, por el primer encuentro de la mesa política nacional convocada ayer por el Presidente, el cual representa al círculo político más chico de la administración libertaria, donde se toman decisiones clave de cómo orientar la gestión. La reciente creación de esta mesa, impulsada por Milei, también busca mejorar la coordinación de las decisiones partidarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1965759939172827402?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965759939172827402%7Ctwgr%5Ece01ccca2e4cf6adcab4decb5daae622f9ad205f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fpolitica%2F2025%2F09%2F10%2Fel-presidente-designo-como-nuevo-ministro-del-interior-a-lisandro-catalan%2F&partner=&hide_thread=false

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, agregó.

Qué cambia con la designación de un nuevo ministro del Interior

Hasta hoy, Catalán era el 2 de Francos y tenía entre sus funciones el diálogo con las provincias. Ahora, con el rango de ministro, tendrá el objetivo de fomentar ese contacto con las provincias. Sin embargo, el mensaje de Francos incluye una frase que marca el tono que tendrán las reuniones con los jefes del interior: el diálogo será exclusivamente con gobernadores afines.

"Estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", advirtió Francos, dejando en claro que la intención de consensos políticos no es absoluta, sino que excluye a la oposición, entre ellos Axel Kicillof, quien el pasado domingo le pidió específicamente al jefe de Estado que lo convocara a una reunión.

Lisandro Catalán, la apuesta de Milei tras la derrota

Lisandro Catalán asumirá como nuevo ministro del Interior, quien venía desempeñándose como vicefeje del Interior.

Catalán es considerado un hombre de absoluta confianza de Francos. Ambos trabajaron juntos en el Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli y fundaron la Fundación Acordar en 2012.

Nacido en Tucumán y abogado por la Universidad Nacional de esa provincia, Catalán se mudó a Buenos Aires en 1997.

  • Fue funcionario en el Banco Provincia durante el sciolismo.
  • En 2016 ingresó al Registro Nacional de Reincidencia bajo el gobierno de Mauricio Macri.
  • Continuó en ese cargo en la gestión de Alberto Fernández, primero con Marcela Losardo y luego con Martín Soria.

De perfil técnico y bajo perfil político, logró sostener su lugar a pesar de los cambios de signo partidario.

Con Milei en la Presidencia, Catalán se consolidó como pieza central en el armado político nacional.

  • Participó de la transición con Eduardo “Wado” de Pedro, exministro del Interior.
  • Fue nexo con gobernadores y legisladores en los primeros meses de gestión.
  • Colabora mano a mano con Karina Milei, “Lule” Menem y Santiago Caputo en la expansión territorial de La Libertad Avanza.
Temas
Seguí leyendo

Tras la derrota en Buenos Aires, Javier Milei busca diálogo con gobernadores: ¿esta vez será distinto?

La conversación digital tras las elecciones en Buenos Aires: entre la euforia y la frustración

Emir Félix llamó a que Mendoza ratifique en octubre el mensaje que dio Buenos Aires

Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo

El revés bonaerense de Javier Milei en Buenos Aires desata la reacción de Wall Street

La primera reacción de Milei tras la derrota: convoca a gobernadores y amplía su mesa política

Por qué Javier Milei convocó a los ministros en doble turno en la Casa Rosada

Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente de la Corte explicó cómo será el proceso electoral en la Provincia video
Todo lo que tenés que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota en Mendoza

Las Más Leídas

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

Conmoción en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Por Pablo Segura
Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es.
Tras la derrota electoral

Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es

Por Cecilia Zabala
El presidente de la Corte explicó cómo será el proceso electoral en la Provincia video
Todo lo que tenés que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota en Mendoza

Por Facundo La Rosa