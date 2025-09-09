Tras la derrota en Buenos Aires, Javier Milei busca diálogo con gobernadores: ¿esta vez será distinto?

Javier Milei le restó protagonismo al Consejo de Mayo que él mismo creó, con los gobernadores.

Los resultados de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires significaron un fuerte revés para el gobierno de Javier Milei , que lo obligan a redirigir el rumbo político de manera rápida. Y con la presión de mejorar la performance de cara a los comicios de octubre, decidió volver a apostar al diálogo con los gobernadores, diálogo que él mismo rompió luego de firmar el Pacto de Mayo.

El día post elecciones, se supo que el Gobierno Nacional convocará a los mandatarios provinciales , tal como hizo con el Consejo de Mayo , surgido tras el Pacto; en donde Alfredo Cornejo es el vocero de los otros gobernadores, sin mayores resultados.

El desafío con esta nueva convocatoria que estaría en manos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; es mostrar que esta vez hay voluntad (o necesidad) real de acuerdos .

Tras la firma del Pacto de Mayo, el Gobierno nacional creó el Consejo de Mayo con la intención de institucionalizar el vínculo con las provincias. El gobernador Alfredo Cornejo , fue uno de los dirigentes que se sentó a esa mesa, con la expectativa de que se convirtiera en un espacio de negociación real.

Alfredo Cornejo es el representante de los gobernadores en el Consejo de Mayo.

Sin embargo, el entusiasmo se diluyó rápidamente. El Consejo careció de agenda propia y quedó opacado por las tensiones entre la Casa Rosada y el Congreso. En los hechos, terminó siendo un gesto simbólico más que una herramienta efectiva de gobernabilidad.

Un escenario distinto para el gobierno de Javier Milei: la derrota bonaerense

La derrota electoral en la provincia de Buenos Aires marca una diferencia central respecto de aquel contexto. El traspié en el distrito más poblado y económicamente relevante del país debilitó la proyección nacional del oficialismo y encendió alarmas en el oficialismo. En el caso de la provincia de Mendoza también, teniendo en cuenta la alianza para enfrentar estas elecciones bajo el mismo espacio.

En este marco, el llamado al diálogo se presenta menos como un gesto voluntario y más como una necesidad: Milei ya no puede sostenerse únicamente con el respaldo de su núcleo duro ni con una estrategia de confrontación permanente, necesita de los acuerdos con otros sectores.

La derrota en la provincia de Buenos Aires fue un duro golpe para el gobierno de Javier Milei.

Lo que esperan los gobernadores

Los gobernadores mostraron su predisposición a acompañar el proyecto, pero eso se fue diluyendo conforme la "sordera" del Gobierno, la falta de recursos y los desplantes. Reclaman previsibilidad en el reparto de recursos y un esquema de coordinación más estable.

La incógnita es si el Presidente estará dispuesto a ceder para construir consensos o si volverá a apostar por un esquema de imposiciones.

Entre la necesidad y la credibilidad

El principal desafío que enfrenta Milei es recuperar credibilidad. Los mandatarios provinciales ya vieron cómo se diluyó el Consejo de Mayo y, según han manifestado algunos, desconfían de nuevas instancias que no se traduzcan en resultados concretos.

Para que esta vez sea distinto, el Gobierno deberá no solo abrir la mesa de diálogo, sino garantizar que lo que se acuerde se cumpla. La construcción de confianza será tan importante como la agenda de temas en discusión.

El desafío será transformar la foto del diálogo en un espacio de negociación real y sostenido en el tiempo.