La primera reacción de Milei tras la derrota: convoca a gobernadores y amplía su mesa política

Luego de la contundente derrota electoral en los comicios de Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei mantuvo dos reuniones de gabinete este lunes, para analizar los resultados y tomar medidas para renovar la gestión.
Tras ambos encuentros —que se extendieron por dos horas y dos horas y veinte minutos, respectivamente —, la cúpula libertaria tomó varias decisiones de tenor político, no así para el ámbito económico. Todos los ministros formaron parte de los meetings en Casa Rosada.
Finalizada la última cumbre, a la cual se sumaron el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central Santiago Bausili (que no habían formado parte de la primera), el vocero presidencial dio a conocer las decisiones que se tomaron: