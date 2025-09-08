La primera reacción de Milei tras la derrota: convoca a gobernadores y amplía su mesa política

El presidente se reunió con los miembros de su gabinete tras la derrota electoral

Tras ambos encuentros —que se extendieron por dos horas y dos horas y veinte minutos, respectivamente —, la cúpula libertaria tomó varias decisiones de tenor político, no así para el ámbito económico. Todos los ministros formaron parte de los meetings en Casa Rosada.

Luis Petri, Casa Rosada, saludo, reunión de gabinete 08-09-25 Foto: NA Las medidas que tomó Javier Milei tras la derrota electoral en Provincia de Buenos Aires Finalizada la última cumbre, a la cual se sumaron el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central Santiago Bausili (que no habían formado parte de la primera), el vocero presidencial dio a conocer las decisiones que se tomaron:

No habrá cambios en el gabinete : si bien se especulaba que podrían darse bajas en el equipo de trabajo, por el momento se mantienen los nombres que acompañan en Milei. Sí habrá novedades el 10 de diciembre, cuando inicie el segundo tramo de la gestión libertaria.

: si bien se especulaba que podrían darse bajas en el equipo de trabajo, por el momento se mantienen los nombres que acompañan en Milei. Sí habrá novedades el 10 de diciembre, cuando inicie el segundo tramo de la gestión libertaria. Conformación de una mesa política nacional : presidida por Javier Milei y conformada por Karina Milei , Guillermo Francos , Patricia Bullrich , Santiago Caputo , Martín Menem y el propio Adorni . en este punto sí quedó afuera de esas responsabilidades Sebastián Pareja , uno de los dirigentes que LLA apuntó como responsable de la dura derrota en PBA.

: presidida por y conformada por , , , , y el propio . en este punto sí quedó afuera de esas responsabilidades , uno de los dirigentes que LLA apuntó como responsable de la dura derrota en PBA. Convocatoria a los gobernadores : tras el reclamo de Axel Kicillof de que se reúnan para trabajar políticas de Estado , el Presidente parece haber tomado nota e instruyó al jefe de Gabinete Guillermo Francos a convocar a una mesa de diálogo federal con todos los mandatarios provinciales.

: tras , el Presidente parece haber tomado nota e instruyó al jefe de Gabinete Guillermo Francos a convocar a una mesa de diálogo federal con todos los mandatarios provinciales. Ampliación de la mesa política en PBA: según detalló Adorni, se ampliará “en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”.

