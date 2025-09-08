Gabinete nacional

Por qué Javier Milei convocó a los ministros en doble turno en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei llamó a reunión a todo el Gabinete del Gobierno Nacional. En horas de la tarde volverán a juntarse todos los ministros.

casa rosada argentina.jpg
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei mantuvo la primera de las dos reuniones de Gabinete del Gobierno Nacional previstas para este lunes, con la idea de conversar con la totalidad de sus ministros tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires.

A las 8.55, el mandatario llegó a Casa Rosada y desfiló camino a su despacho donde se encontró con la primera tanda de funcionarios que se dieron cita desde las 9.30 en el Salón Eva Perón. Durante el intercambio que duró poco más de dos horas, siguieron de cerca los planteos expuestos por el mandatario y analizaron las alternativas para torcer las voluntades del electorado camino a los comicios nacionales del 26 de octubre.

Por ahora no hay cambios previstos. La derrota bonaerense no tiene nada que ver con la gestión”, sentenció una importante voz con acceso al despacho presidencial ante la agencia Noticias Argentinas, pese a los rumores de modificaciones estructurales luego del aplastante triunfo del peronismo bonaerense.

Con quiénes se reunió Javier Milei

Pese a la ausencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el pasado domingo en el búnker libertario ubicado en la localidad platense de Gonnet, ese lunes el titular de ministros ocupó su lugar en la mesa ovalada del salón en una nueva edición del intercambio.

También estuvieron los ministros Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, formaron parte de la nómina que incluyó la presencia de las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), y del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Por su parte, Patricia Bullrich (Seguridad) se hizo presente con el intercambio iniciado debido a que participó de la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, que se celebró esta mañana en el Palacio Libertad.

A doble turno en Casa Rosada

En traje de director técnico, Milei hará a su Gabinete a trabajar doble turno. Se espera que la edición vespertina de la reunión, agendada para las 16:30, incluya además al único ausente matinal, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que prefirió seguir de cerca el impacto electoral en los mercados junto a su equipo desde el Palacio de Hacienda.

Sin embargo, media hora antes del mediodía, Caputo atravesó a paso firme la explanada de Casa Rosada escoltado por secretario de Finanzas, Pablo Quirno, detrás de una abultada delegación de autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encabezado por su titular Ilan Goldfajn.

presidencia milei bid
Foto: Presidencia de la Nación.

Foto: Presidencia de la Nación.

Al término de la primera reunión de Gabinete de la jornada, el mandatario recibió a los representantes del BID, junto a Caputo, Francos y Quirno y se fotografió con el equipo detrás de la motosierra dorada que adorna la extensa mesa de su despacho.

Rumbo económico del Gobierno Nacional

A través de un breve comunicado, el BID anunció un préstamo de US$2.500 millones para los próximos tres años destinado a América Latina y el Caribe “con acciones que promuevan la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y freno al financiamiento ilícito”.

Luego de que Milei ratificara el rumbo económico tras la derrota bonaerense, los inversores expresaron su temor a que el gobierno se vea forzado a ampliar el gasto público y afronten dificultades para pagar los vencimientos de deuda.

Este mediodía, el Riesgo País de la Argentina superó los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda. Además, el dólar oficial en el Banco Nación abrió a $ 1.340 para la compra y $ 1.380 para la venta en una rueda que se prevé complicada para la administración libertaria. Fuente: NA.

