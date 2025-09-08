ELECCIONES 2025

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos

La derrota electoral de La Libertad Avanza encendió los mercados y el dólar oficial superó ampliamente el techo de los $1.400.

Por Sitio Andino Economía

La derrota electoral de La Libertad Avanza dejó un impacto inmediato en los mercados. La semana comenzó con las acciones argentinas en rojo en Wall Street y con un dólar oficial que superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

El resultado de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado y en el caso del Banco de la Nación Argentina, la divisa abrió a $1.460 para la venta y $1.400 para la compra

En este escenario, al inicio del lunes varias entidades ofrecieron el dólar con un aumento superior al 7% respecto del cierre minorista del viernes.

Banco por banco: las cotizaciones

El Banco Galicia, que rápidamente se convirtió en tendencia en la red social “X”, ubicó al dólar en $1.460 para la venta y $1.400 para la compra. La misma cotización ofrecieron Santander y BBVA. Por su parte, el Banco Nación lo mantiene en $1.460 para la venta.

A cuánto cotizan el paralelo y el MEP

Por el momento, ninguno de los dos ha mostrado fuertes variaciones. A pocas horas del cierre de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, el dólar blue se posiciona en $1.370 para la venta y $1.350 para la compra. En tanto, el dólar MEP opera a $1.387,72 para la venta y a $1.384,53 para la compra.

En lo que respecta al dólar tarjeta está en $1.898 para la venta y en $1.820 para la compra.

