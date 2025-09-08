El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos Foto: NA

La derrota electoral de La Libertad Avanza dejó un impacto inmediato en los mercados. La semana comenzó con las acciones argentinas en rojo en Wall Street y con un dólar oficial que superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

El resultado de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado y en el caso del Banco de la Nación Argentina , la divisa abrió a $1.460 para la venta y $1.400 para la compra

Mercados y elecciones La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

En este escenario, al inicio del lunes varias entidades ofrecieron el dólar con un aumento superior al 7% respecto del cierre minorista del viernes.

El Banco Galicia , que rápidamente se convirtió en tendencia en la red social “X”, ubicó al dólar en $1.460 para la venta y $1.400 para la compra. La misma cotización ofrecieron Santander y BBVA . Por su parte, el Banco Nación lo mantiene en $1.460 para la venta.

A cuánto cotizan el paralelo y el MEP

Por el momento, ninguno de los dos ha mostrado fuertes variaciones. A pocas horas del cierre de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, el dólar blue se posiciona en $1.370 para la venta y $1.350 para la compra. En tanto, el dólar MEP opera a $1.387,72 para la venta y a $1.384,53 para la compra.

En lo que respecta al dólar tarjeta está en $1.898 para la venta y en $1.820 para la compra.