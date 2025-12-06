6 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 6 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este sábado.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 6 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 6 de diciembre de 2025

Foto: NA

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 5 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 5 de diciembre de 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.415
  • Para la venta a $1.435.
DÓLAR - BLUE - OFICIAL - 05-12

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.474,61 para la compra;
  • A $1.477,88 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.502,69 para la compra;
  • A $1.513,08 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.833 para la compra;
  • A $1.898 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.620 para la compra;
  • En $1.720 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $645 para la compra;
  • A $1549,43 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 3 de diciembre de 2025

Diciembre y el dólar: por qué baja la presión cambiaria y qué puede pasar en el verano

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 1 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 29 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre de 2025

Dólar, reservas y mercados: otra advertencia internacional para Argentina

Las Más Leídas

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.
Parte médico

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza video
BAIC by Lorenzo

La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

La Justicia ordenó el vallado sobre Avenida General Roca. Hoy policías custodiaban el lugar.  video
Conmoción

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Javier Milei presentó los F-16 y dijo que ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino.
En Córdoba

Javier Milei presentó a los F-16 "como a los nuevos custodios del espacio argentino"

Por Sitio Andino Política
Tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es un modelo de autonomía.
Historia de superación

Discapacidad: tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es ejemplo de autonomía

Por Natalia Mantineo
Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Por Claudio Altamirano