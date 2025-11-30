30 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este domingo.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 29 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 29 de noviembre de 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.415,
  • Para la venta a $1.435.
28-NOVIEMBRE-2025-DÓLAR

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.476,19 para la compra;
  • A $1.476,57 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.512,91 para la compra;
  • A $1.521,04 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.852,50 para la compra;
  • A $1.917,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.630 para la compra;
  • En $1.730 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $640 para la compra;
  • A $1561,68 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar, reservas y mercados: otra advertencia internacional para Argentina

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 27 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 26 de noviembre de 2025

Mercados en alerta: el dólar se despierta y Wells Fargo advierte sobre vulnerabilidad argentina

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 24 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 23 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 22 de noviembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?
CONSUMO LOCAL

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Las Más Leídas

Sophia Di Cataldo y María Florencia Linardelli son mendocinas e investigadoras del Conicet
Historias de vida

Mujeres mendocinas que hacen historia en la ciencia: investigación con impacto social y sanitario

Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino
Montaña segura

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?
CONSUMO LOCAL

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque.
Fuerte accidente en el Sur

Choque entre un colectivo y un camión municipal en San Rafael: un conductor resultó herido

Te Puede Interesar

Cuándo podría recibir sanción final PSJ Cobre Mendocino y el resto de los proyectos de minería.
Iniciativas mineras

Cuándo podría recibir sanción final PSJ Cobre Mendocino y el resto de los proyectos de minería

Por Florencia Martinez del Rio
Los trabajadores de plataformas deben entragar  pedidios a destajo para obtener un ingreso razonable
Nuevos empleos

Trabajadores de plataformas: ¿Cuántos pedidos tienen que entregar para vivir?

Por Marcelo López Álvarez
Mendoza avanza con un modelo integrado de videovigilancia que combina centros de monitoreo, reconocimiento facial, entre otros
Tecnología y avances

Cómo funciona el sistema de monitoreo integrado en la seguridad de Mendoza

Por Carla Canizzaro