Tormentas aisladas, Zonda por sectores e inestabilidad: el pronóstico del tiempo para este domingo 30 de noviembre en Mendoza

Se prevén algunas tormentas este domingo en Mendoza. No se descarta granizo.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 30 de noviembre un día con nubosidad variable , tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura . Se registrará además viento Zonda importante desde el mediodía, especialmente en zonas de cordillera y precordillera.

En alta montaña , el día se presentará inicialmente con poca nubosidad y algo ventoso , pero hacia la tarde/noche se volverá inestable , con nubosidad variable y precipitaciones aisladas .

La jornada amanecerá nublada , con una baja probabilidad de lluvias matinales en el Este , particularmente en La Paz . Desde el mediodía se espera un despeje parcial y pasajero , pero la inestabilidad regresará desde las 15 , cuando comenzará la convección en la Zona Sur , que luego avanzará hacia el Valle de Uco (19 hs) y finalmente al Gran Mendoza durante la noche .

Se prevé probabilidad de lluvias y no se descarta la caída de granizo , principalmente en sectores del Sur provincial .

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 13°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uspallata, mientras que en el resto del Sur, Norte y Este rondará los 16°C. La máxima alcanzará los 26°C.

Zonda fuerte este domingo en Mendoza: a qué zonas afectará

De acuerdo con el informe oficial, podría registrarse viento sur leve al amanecer, abarcando toda la provincia hasta la medianoche. Sin embargo, la situación más relevante llegará entre las 11 y las 21, cuando se espera un viento Zonda importante a lo largo de toda la cordillera provincial.

ZONDA CICLOVIA 1.jpeg Se espera viento Zonda este domingo 30 de noviembre en algunos sectores de Mendoza.

Las zonas más comprometidas serán el Sur de Malargüe, el Valle de Uspallata y el Sur del Valle de Uco, donde las velocidades promedio se ubicarán entre 45 y 50 km/h, con ráfagas superiores posibles durante la tarde.

El pronóstico extendido del tiempo en Mendoza