Dólar, reservas y mercados: otra advertencia internacional para Argentina

La necesidad de acumular alrededor de 9.000 millones de dólares para cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a instalar tensiones en el frente financiero. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo , relativizó la importancia del objetivo, dejando entrever que el Gobierno podría solicitar una renegociación o un waiver . Un escenario que abre interrogantes en los mercados acerca del rumbo económico y la capacidad oficial de sostener la estabilidad lograda en los últimos meses.

Esos interrogantes son los que no dejan descansar a la volatilidad permanente que vuelve a poner en alza el Riesgo País , presiona sobre la cotización doméstica del dólar y lleva bancos internacionales a advertir sobre los riesgos de volatilidad y reclamar una aceleración del crecimiento de la banda superior que en octubre habría anotado otra pérdida del 100% contra la inflación.

Durante una exposición ante la Fundación FIEL , Caputo admitió que las metas fijadas con el organismo respondían originalmente a necesidades estrictamente financieras: afrontar pagos por 4.500 millones de dólares previstos para enero, tanto a bonistas como a organismos multilaterales. Según el ministro, el cambio de contexto político tras las elecciones permitió “separar lo financiero de lo monetario”, lo que habilita al Gobierno a encarar una estrategia más flexible. Entre las alternativas mencionadas figuran el swap chino , una eventual línea desde Estados Unidos y un nuevo acuerdo con bancos internacionales .

El mensaje no tardó en recibir respuesta. La vocera del FMI, Julie Kozak , instó a las autoridades a aprovechar las condiciones favorables del mercado para fortalecer la acumulación de reservas y consolidar la estabilidad macroeconómica . Ese contraste entre la insistencia del Fondo y la postura del Palacio de Hacienda alimentó las dudas sobre la hoja de ruta oficial, especialmente porque Economía no prevé aplicar un esquema de compras de divisas preanunciado.

image Luis Caputo bajo la presión de acumular reservas y lidiar con la volatilidad de los mercados y el atraso del dólar

Expectativas del mercado y tensiones cambiarias

Los contactos recientes entre representantes de Morgan Stanley aportaron más señales de cautela. El banco de inversión trasladó que, debido a la baja liquidez del mercado cambiario local, un cronograma explícito de compras no parece viable en el corto plazo. En cambio, un enfoque discrecional sería más adecuado hasta que la estructura financiera permita una intervención más previsible.

Morgan Stanley anticipó además que podría registrarse una depreciación del tipo de cambio de entre 10 y 15 por ciento, y que la acumulación de reservas se concretaría recién después de la operación de recompra de bonos que el Gobierno diseña para las próximas semanas. En oficinas financieras de Nueva York estiman que la estrategia apunta a reducir el Riesgo País a un rango de entre 300 y 400 puntos básicos hacia enero.

El panorama no es mucho más claro respecto del FMI. En enero tendrá lugar una nueva revisión del programa, proceso que volverá a evaluar el cumplimiento de metas y la consistencia de la política económica. Para analistas como el mendocino Claudio Loser, exdirector del organismo, la renegociación sería inevitable. Otros exfuncionarios consultados señalan que el staff técnico ya cumplió con la dimensión política del acuerdo inicial, pero ahora podría intervenir con mayor peso el Tesoro estadounidense, cuya influencia es decisiva para Argentina.

Reservas, riesgo país y financiamiento corporativo

Más allá de las obligaciones externas, la acumulación de reservas se ha convertido en un elemento central para sostener la tendencia a la baja del riesgo país. En las últimas semanas, varias empresas con sólida espalda financiera aprovecharon la ventana de estabilidad para emitir deuda en condiciones más favorables. Según datos de Invecq, las colocaciones de obligaciones negociables alcanzaron los 3.000 millones de dólares en las dos primeras semanas de noviembre, superando todo lo emitido en 2022 y 2023 combinados. Cerca del 98% de esas operaciones correspondió a firmas del sector energético, que lograron financiarse a tasas del orden del ocho por ciento y plazos superiores a diez años.

Otra advertencia internacional

El dinamismo del mercado corporativo contrasta con la discusión sobre el régimen cambiario. Un reciente informe del banco inglés EMFI Group (que se suma a otros recientes) advierte que el esquema de bandas cambiarias, diseñado para acompañar el proceso de desinflación, podría entrar en conflicto con el objetivo de acumular reservas de manera sostenida. La dependencia de flujos de capital volátiles y la posibilidad de un shock externo que obligue al Banco Central a intervenir con recursos escasos representan, según la entidad, vulnerabilidades latentes.

El análisis de EMFI señala que, si bien el tipo de cambio real se mantiene dentro de rangos históricamente manejables, cualquier apreciación persistente podría deteriorar la cuenta corriente y aumentar la necesidad de financiamiento externo. En un contexto donde la inflación proyectada para 2026 se ubicaría en torno al 1,4% mensual, las bandas cambiarias que se ajustan al uno por ciento podrían apreciarse en términos reales, complejizando la competitividad externa.

La conclusión del informe es categórica: el marco actual parece compatible con metas exigentes de desinflación, pero no con una acumulación robusta de reservas. Cualquier sostén adicional del esquema dependería de un mayor ingreso de capitales o de una caída más acelerada de la inflación, dos supuestos que el banco considera optimistas.