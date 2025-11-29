29 de noviembre de 2025
{}
Audiencia pública en Malargüe: fuerte apoyo al proyecto de exploración de litio "Don Luis y Otro"

Con 91% de intervenciones a favor, la instancia analizó la ampliación del área de exploración en San Rafael y Malargüe. La palabra del Gobierno provincial y del intendente Celso Jaque.

Avanza el nuevo proyecto de exploración de litio en el sur provincial.

Imagen generada por IA
Por Sitio Andino Economía

Con el 91% de las intervenciones a favor, se realizó este sábado en el Centro de Convenciones Thesaurus de Malargüe la audiencia pública del proyecto de exploración de sales de litio “Don Luis y Otro”, instancia convocada por la Autoridad Ambiental Minera para evaluar la ampliación del área de trabajo y el Informe de Impacto Ambiental.

Avanza el proyecto Don Luis en Malargüe: proceso ampliado y participación ciudadana

Desde el Gobierno señalaron que la nueva audiencia se justificó en la expansión del área de exploración, que incorporó nuevas propiedades mineras y requirió una actualización del proceso participativo. La instancia replicó la que ya se había hecho en noviembre de 2024 en San Rafael, con modalidad presencial y virtual.

El director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, abrió la audiencia explicando los alcances del procedimiento. “El proyecto extendió su área de exploración de litio y desde el Gobierno de Mendoza se decidió realizar una nueva audiencia para asegurar que toda la ciudadanía esté informada”, expresó.

Embed - "E/ INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE EXPLORACIÓN DON LUIS Y OTRO – SAN RAFAEL – MALARGÜE "

También remarcó que durante la exposición se detallaron “los tipos de controles ambientales que se aplican en esta actividad y el procedimiento técnico y administrativo que corresponde a este proyecto”.

En diálogo con Medios Andinos, Fernández sostuvo la línea de trabajo del Ejecutivo provincial: “Estamos impulsando todo lo que es segunda y primera categoría dentro de un cambio de paradigma productivo que necesita la provincia, pero bajo el lema y la operatividad de esta minería sustentable, que no es solamente un eslogan, sino un hecho”.

Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente, audiencia pública Don Luis 29-11-25
Leonardo Fernández dio detalles a Medios Andinos sobre el proyecto de exploración de litio en Malargüe y San Rafael.

En ese sentido, afirmó que la Policía Ambiental Minera ya dispuso “un cese de actividad de más de 20 canteras que no cumplían con la legislación vigente”, y que el mismo criterio se aplicará a los futuros proyectos productivos.

Además, destacó la necesidad de abrir permanentemente los procesos a la comunidad: “Un eje importantísimo es transparentar todos nuestros procesos. La participación ciudadana en los monitoreos es fundamental: el vecino o la institución puede ir junto con la unidad de gestión ambiental a ver cómo se controla la minería en Mendoza”.

La visión del municipio de Malargüe

El intendente Celso Jaque también participó de la audiencia y valoró el avance del proyecto. Señaló que el proceso se amplió porque el desarrollo ya iniciado en San Rafael “ahora se extiende al departamento de Malargüe”, lo que hizo necesaria una nueva instancia participativa.

Aclaró que se trata de exploración de litio no metalífero y que “todo se está llevando a cabo en cumplimiento de la legislación vigente”.

Sobre la ubicación del proyecto, detalló: “Empieza en las Salinas del Diamante, se extiende hasta cerca de 15 kilómetros hacia la zona del Somuncura y llega muy cercano al norte de la laguna de Llancanelo. No incluye la laguna de Llancanelo, queda por fuera de la reserva natural”.

Celso Jaque, audiencia pública Don Luis 29-11-25
El intendente Celso Jaque participó de la audiencia pública de Don Luis y Otros.

En diálogo con Medios Andinos, Jaque también vinculó el proyecto a las oportunidades de la transición energética global: “La posibilidad de que en nuestra región pudiera existir litio sería una noticia muy buena, no sólo para seguir generando una minería responsable, sino en términos de desarrollo para el departamento”.

Y subrayó: “La nueva reconversión energética que está viviendo el mundo exige litio y cobre; estas son oportunidades que debemos tratar de aprovechar”.

El proyecto de litio en el Sur de Mendoza y los controles ambientales

Durante la audiencia, técnicos de GT Ingeniería expusieron el Informe de Impacto Ambiental y las medidas de protección previstas. La subdirectora de Minería, Jimena Ponce, resaltó que las sales de litio son “un insumo clave tanto para la salud como para la transición hacia energías limpias”, y que Mendoza cuenta con un potencial geológico estratégico para diversificar su matriz productiva.

audiencia pública Don Luis y otros, Malargüe 29-11-25
Importante respaldo al proyecto Don Luis en la audiencia pública en Malargüe.

El proyecto apunta a obtener información técnica precisa sobre las características del subsuelo y el potencial de las salmueras en las Salinas del Diamante. La etapa de exploración no implica actividad extractiva, pero será la base para definir futuros estudios.

El Informe de Impacto Ambiental cuenta con dictamen de la FCAI (UNCuyo) y con evaluaciones sectoriales de municipios, Irrigación, Vialidad, Biodiversidad, Patrimonio, IADIZA-CONICET y Áreas Protegidas.

Temas
