Buscan unificar criterios para la explotación del litio: cuál podría ser el rol de Mendoza

La Cámara Internacional del Litio y Energías (CIL Lithium) busca unificar parámetros para la explotación y la comercialización del mineral estratégico para la transición energética, que alberga Chile, Bolivia y Argentina , con el fin de posicionar al litio sudamericano en el mundo de forma coordinada.

Sebastián Quiñones, director de Desarrollo Estratégico de CIL Lithium , se refirió a los lineamientos que deberían aunarse en el "Triángulo del Litio" , es decir Chile, Bolivia y Argentina , en referencia a una estandarización de criterios sobre:

La entidad impulsa la Hoja de Ruta al 2030 para el nuevo escenario geopolítico global sobre el litio y uno de los ejes más relevantes tiene que ver con la coordinación regional , según detalló Quiñones en comunicación con el sitio Portal Minero. "No quiere decir que se forme un cartel de litio entre Chile, Argentina y Bolivia, porque sería contrario a la libre competencia, pero podemos estandarizar ciertos parámetros", expresó.

Además, agregó: "Quiere decir que, en lugar de estar pensando en esta competencia constante en la que estamos, tenemos que entender que debemos que avanzar todos en conjunto, porque de esa manera podemos aprovechar nuestras ventajas comparativas, potenciar y compartir nuestras experiencias y hacer uso de estos recursos que, como todos sabemos, son más del 60% de los disponibles en el planeta".

Otro de los ejes que plantea la organización sin fines de lucro es la flexibilidad normativa. "Esto no quiere decir una apertura total, pero sí normativas que permitan la innovación y el desarrollo sin caer en una guerra de precios", explicó.

Por último, el tercer eje hace referencia a la industrialización regional y la trazabilidad. "Planteamos que, de una manera inteligente y estratégica, pudiéramos generar nodos de industrialización", indicó.

El especialista analizó la situación del Triángulo del Litio y dijo que "Chile se quedó atrás en producción, mientras que Argentina ha tenido un crecimiento exponencial y ojalá que produzca más". Además, expresó su deseo en relación al crecimiento productivo de Bolivia, dado que aún tiene niveles bajos y con escasa tecnología.

Entre los desafíos a los que se enfrenta la industria del litio a nivel mundial, Quiñones enumeró:

Mecanismos más eficientes y sostenibles para extraer litio,

Reducir el consumo hídrico,

Tener conciencia de la energía que se consume por tonelada procesada,

Mantener costos bajos.

litio El Gobierno mendocino impulsa el proyecto de exploración de litio en San Rafael para avanzar con la minería en la provincia.

Cuál puede ser el rol de Mendoza en la industria del litio

Las principales operaciones mineras argentinas de litio están ubicadas en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta. Sin embargo, Mendoza podría ingresar a ese grupo con una explotación en el sur, que le abriría las puertas a la discusión nacional e internacional.

San Rafael y Malargüe albergarían sales de litio que ampliarían el mapa nacional de su producción, incluyendo a Mendoza. Se trata del proyecto Don Luis, en Las Salinas del Diamante a unos 68 kilómetros de San Rafael.

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, convocó a audiencia pública para el Informe de Impacto Ambiental de la etapa de exploración del proyecto “Don Luis y Otro – San Rafael–Malargüe”, orientado a la búsqueda de sales de litio.

El proyecto fue evaluado inicialmente sólo en San Rafael y tuvo su audiencia el 25 de noviembre de 2024. Luego, el titular El Jarillar S.A. pidió ampliar el área de exploración hacia Malargüe. En un principio, promete un impacto significativo en San Rafael, con la creación estimada de 400 empleos directos y 2.000 indirectos en caso de aprobación. Asimismo, posiciona a Mendoza como un punto estratégico en la transición energética global, dado el papel crucial del litio en tecnologías renovables, recurso clave para baterías de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos.

Fecha, lugar y modalidad de la audiencia pública

Día y hora: sábado 29 de noviembre de 2025, a las 9 horas.

sábado 29 de noviembre de 2025, a las 9 horas. Modalidad: híbrida (presencial y virtual).

híbrida (presencial y virtual). Sede presencial: Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus (Av. San Martín, Pasaje La Ortegüina, Malargüe).

Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus (Av. San Martín, Pasaje La Ortegüina, Malargüe). Transmisión: en vivo por YouTube.

Cómo se extrae el litio

El doctor en Química Mario Rodríguez explicó que el litio que se encuentra en salares se extrae por el método evaporítico. "Primero se construyen grandes piletones en donde se vuelca el agua que contiene las sales de litio y otros minerales, para que luego se concentre a través de la evaporación natural gracias al sol", explicó.

Cuando se llega a cierta concentración, se realizan procesos de separación y nuevamente evaporación. "Hasta llegar a un contenido de litio en el agua o en lo que técnicamente llamamos solución, que permite la formación del carbonato de litio, a través de una precipitación química", detalló.

El especialista calificó al proceso como "bastante complejo", dado que el primer período de evaporación tarda entre 6 y 9 meses. "Cuando se concentra la primera parte del litio, también precipitan otras sales. Entonces, hay que limpiar los piletones o trasladarlo a otro piletón y se agregan agentes químicos, precipitan otras sales, y se sigue concentrando el litio. Más o menos, desde que empieza la operación hasta que sale el carbonato de litio hay una demora de entre 18 y 24 meses", expresó.

El proceso de separación requiere grandes cantidades de agua, que dependerán de la concentración del mineral, y no se utilizan sistemas cerrados dado que el recurso hídrico vuelve a la naturaleza mediante la evaporación.

A su vez, indicó que en estos salares donde se encuentra el litio también hay otros minerales, por lo que se generan pasivos ambientales, pero pueden ser aprovechados. "Por ejemplo, en el norte del país las sales tienen mucho boro, entonces se lo está utilizando para la fabricación de fertilizantes. Otra parte del proceso tiene sulfato de calcio, es decir yeso, que se utiliza para fabricar placas para la construcción en seco", comentó.

En cambio, el proceso en litio alojado en rocas es más rápido, pero es más caro dado que requiere energía para una planta industrial donde se realice la disolución con temperaturas que alcanzan los 100°C. Las reservas más importantes de litio en rocas están en Catamarca, San Luis y Córdoba, según indicó Rodríguez.