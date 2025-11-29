29 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Tras Amsterdam, Mendoza afianza vínculos en Londres para expandir su vino a granel y fraccionado

La misión encabezada por ProMendoza reunió a bodegas con importadores y distribuidores europeos, en un encuentro que buscó potenciar la diversidad del vino argentino.

La misión en Londres estuvo encabezada por Patricia Giménez, gerenta de ProMendoza, acompañada por Javier Rojas, responsable del área de vinos. También participaron José Bartolucci y Juan Manuel Palomo, representantes de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, sumando esfuerzos para posicionar el vino no fraccionado en Europa.

Diez bodegas mendocinas formaron parte de la agenda: Antigua Bodega, Miravalles, Bodega Araujo, Clop Wines, Finca Buenaventura, Lomas del Malbec, Corbeau Wines, Tierra del Huarpe, Wenfor y Bodega Meli.

La actividad principal fue un Exclusive Wine Tasting en la Residencia Argentina de la Embajada Argentina, convocado por ProMendoza, la Embajada Argentina, la BACC y la Cámara Argentina de Vinos a Granel, con el objetivo de reunir importadores, distribuidores y referentes del canal HORECA en un encuentro institucional de alto nivel, con degustaciones personalizadas y servicio completo. Los acompañó la embajadora Mariana Edith Plaza.

Al culminar el tasting de vinos con importadores, Patricia Giménez agradeció a la Embajada Argentina en Londres: “Realmente fueron unos súper anfitriones para este evento y lo son para todos los argentinos que necesitan un lugar donde presentar sus productos”.

Diez bodegas de Mendoza participaron con su portfolio

Por su parte, Javier Rojas destacó: “Participaron diez bodegas con su portfolio de vinos fraccionados. Importadores del canal HORECA, traders y sommeliers degustaron la calidad de nuestros vinos en un mercado como el de Londres, que es emblema para la Argentina”.

Mario Bartolucci (hijo), export manager de Wenfor, agregó: “Tenemos un gran potencial de venta para nuestros vinos en todo el mundo. Nuestras calidades no tienen nada que envidiar y hoy vemos una gran apertura internacional, con buenas posibilidades para Argentina”.

También hubo un wine tasting en el restaurante Casa Malevo, donde nuestras bodegas se lucieron ante sommeliers, dueños de vinerías, distribuidores, periodistas e influencers, en un espacio exclusivo que permitió presentar la oferta argentina ante miembros de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC) y clientes estratégicos

Sebastián Librici, export manager en Bodega Araujo, manifestó que “la gira nos permitió tener el termómetro de cómo está la situación del mercado de vinos a granel a nivel global, hacer buenos contactos nuevos y afianzar vínculos previos”.

Gerardo Martin, de bodega Meli, comentó que “dentro de un contexto complicado que está pasando en la industria, la misión ha sido fructífera. Hemos podido generar algunas relaciones nuevas que no teníamos. Agradecemos a ProMendoza y a la Nación por el apoyo y a la Embajada de Inglaterra por darnos la oportunidad”.

Para culminar, Margaux Carpentier, importadora en el Reino Unido de Corney & Barrow Ltd, aseguró: “Me gustaron los vinos que degustamos hoy. Cada bodega trabajaba la uva malbec, que es muy versátil y refleja cada terruño. También vimos otras expresiones: vinos blancos, rosados, espumosos y elaboraciones con diferentes técnicas de vinificación. Estuve en Vinexpo Explorer Mendoza, que fue un lujo y siempre es un placer hacer negocios con Mendoza”.

