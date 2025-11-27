27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Reconocimiento internacional

Mendoza será sede global del vino a granel en 2026 tras el éxito argentino en Ámsterdam

El vino a granel argentino brilló en Ámsterdam y se confirmó que Mendoza será sede global en 2026, fortaleciendo su liderazgo internacional.

El vino argentino a granel se lució en la&nbsp;World Bulk Wine Exhibition
El vino argentino a granel se lució en la World Bulk Wine Exhibition
Por Marcelo López Álvarez

El vino a granel argentino sigue librando la batalla constante por el reconocimiento de su calidad y competitividad y esta semana en los Países Bajos dio un golpe de autoridad con la participación de doce bodegas locales en la 17ª edición de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), celebrada en Ámsterdam, que no solo dejó un interesante saldo en premios y reconocimientos sino que trajo el anuncio de que Mendoza será epicentro global del negocio de granel en 2026.

La delegación de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, con apoyo de ProMendoza, desembarcó en la feria más relevante del sector que congrega anualmente a 1.900 expertos y compradores de 60 países, con la premisa de demostrar una vez más que el volumen no es enemigo de la excelencia.

Lee además
Los trabajadores vitivinícolas se suman a las voces criticas a la desregulación del INV
Desregulación vitivinicola

FOEVA se suma a las criticas por la desregulación del INV y la pérdida de trazabilidad en el vino
Vinos con identidad mendocina: El Vistaflorino, la bodega que crece en el Valle de Uco con sello artesanal
EN EL DÍA DEL VINO

Vinos con identidad mendocina: El Vistaflorino, la bodega que crece en el Valle de Uco con sello artesanal

Medallas y oportunidades

Los resultados del certamen funcionan una vez más como un espaldarazo para la oferta exportable argentina. Entre los galardones más destacados, la bodega Corbeau Wines se alzó con la Medalla de Oro gracias a su Malbec High End 2023, un reconocimiento que comparte con la firma Juviar. En el segundo escalafón, las Medallas de Plata fueron otorgadas a Casa Gli Amici, Miravalles y, nuevamente, a Juviar.

Francisco Rodríguez, director comercial de Corbeau Wines, sintetizó el sentimiento generalizado de la comitiva al señalar que el premio excede el logro individual: se trata de una herramienta de posicionamiento para la “marca país”. En un mercado donde la competencia es feroz, certificar la calidad del Malbec en formatos industriales es vital para captar la atención de los grandes compradores internacionales.

Tanto la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, como los empresarios coincidieron en que la merma en la cosecha española abre una ventana de oportunidad para los graneles del Nuevo Mundo, ya que los compradores globales dirigen su mirada hacia proveedores confiables capaces de suplir la demanda sin sacrificar estándares, y allí el vino argentino cumple un papel fundamental.

Bodegas en la WBWE
La delegación de la Cámara Argentina de Vino a Granel y ProMendoza posan para la foto de cierre de la participación en Ámsterdam

La delegación de la Cámara Argentina de Vino a Granel y ProMendoza posan para la foto de cierre de la participación en Ámsterdam

El futuro se juega de local

Sobre el cierre de la feria se oficializó un acuerdo entre ProMendoza, la Cámara Argentina de Vino a Granel y las autoridades de Vinexposium para el regreso de la Vinexpo Explorer a Mendoza.

El evento, programado para junio de 2026, no será una edición más. Bajo el título “The Bulk Wine Chapter”, será la primera vez que este prestigioso encuentro dedique un capítulo exclusivo al vino a granel. La firma del convenio, rubricado por Giménez y José Bartolucci, presidente de la Cámara, marca un paso importante en la industria del granel argentino.

Desde ProMendoza adelantaron que las inscripciones para la participación de las bodegas en la Vinexpo Explorer comenzarán en febrero del próximo año.

Temas
Seguí leyendo

Cuál es el origen del Día del Vino Argentino: historia de la celebración del 24 de noviembre

Una bodega de Luján de Cuyo quedó en el Top 15 en un importante ranking mundial

Forbes destaca a Mendoza con quince bodegas en el top 50 mundial

San Rafael vivirá una fiesta a lo grande: programación, artistas y propuestas del Turismo y el Vino

La Peatonal del Vino movilizó a miles y dejó un importante impacto económico: los datos

Llega la Gala de las Bodegas en Valle de Uco: fecha, horario y todo lo que incluye la edición 2025

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV

Histórico: una argentina mejor comunicadora global del vino

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Te Puede Interesar

El INDEC asegura que crece el comercio electrodoméstico. El Central advierte que no se pagan
Contradicciones económicas

Electrodomésticos y crédito: los argentinos compran pero no pueden pagar

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa
Alerta

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Por Natalia Mantineo