Mendoza será sede global del vino a granel en 2026 tras el éxito argentino en Ámsterdam

El vino a granel argentino sigue librando la batalla constante por el reconocimiento de su calidad y competitividad y esta semana en los Países Bajos dio un golpe de autoridad con la participación de doce bodegas locales en la 17ª edición de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) , celebrada en Ámsterdam, que no solo dejó un interesante saldo en premios y reconocimientos sino que trajo el anuncio de que Mendoza será epicentro global del negocio de granel en 2026.

La delegación de la Cámara Argentina de Vinos a Granel , con apoyo de ProMendoza , desembarcó en la feria más relevante del sector que congrega anualmente a 1.900 expertos y compradores de 60 países, con la premisa de demostrar una vez más que el volumen no es enemigo de la excelencia .

EN EL DÍA DEL VINO Vinos con identidad mendocina: El Vistaflorino, la bodega que crece en el Valle de Uco con sello artesanal

Desregulación vitivinicola FOEVA se suma a las criticas por la desregulación del INV y la pérdida de trazabilidad en el vino

Los resultados del certamen funcionan una vez más como un espaldarazo para la oferta exportable argentina . Entre los galardones más destacados, la bodega Corbeau Wines se alzó con la Medalla de Oro gracias a su Malbec High End 2023 , un reconocimiento que comparte con la firma Juviar . En el segundo escalafón, las Medallas de Plata fueron otorgadas a Casa Gli Amici , Miravalles y, nuevamente, a Juviar .

Francisco Rodríguez, director comercial de Corbeau Wines, sintetizó el sentimiento generalizado de la comitiva al señalar que el premio excede el logro individual: se trata de una herramienta de posicionamiento para la “marca país” . En un mercado donde la competencia es feroz, certificar la calidad del Malbec en formatos industriales es vital para captar la atención de los grandes compradores internacionales .

Tanto la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, como los empresarios coincidieron en que la merma en la cosecha española abre una ventana de oportunidad para los graneles del Nuevo Mundo, ya que los compradores globales dirigen su mirada hacia proveedores confiables capaces de suplir la demanda sin sacrificar estándares, y allí el vino argentino cumple un papel fundamental.

Bodegas en la WBWE La delegación de la Cámara Argentina de Vino a Granel y ProMendoza posan para la foto de cierre de la participación en Ámsterdam

El futuro se juega de local

Sobre el cierre de la feria se oficializó un acuerdo entre ProMendoza, la Cámara Argentina de Vino a Granel y las autoridades de Vinexposium para el regreso de la Vinexpo Explorer a Mendoza.

El evento, programado para junio de 2026, no será una edición más. Bajo el título “The Bulk Wine Chapter”, será la primera vez que este prestigioso encuentro dedique un capítulo exclusivo al vino a granel. La firma del convenio, rubricado por Giménez y José Bartolucci, presidente de la Cámara, marca un paso importante en la industria del granel argentino.

Desde ProMendoza adelantaron que las inscripciones para la participación de las bodegas en la Vinexpo Explorer comenzarán en febrero del próximo año.