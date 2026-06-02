Mendoza se prepara para vivir el Mundial 2026 con un gran Fan Fest en sus polos gastronómicos

La Ciudad de Mendoza prepara un Fan Fest con promociones para el Mundial 2026.

Con pantallas, promociones y una fuerte impronta celeste y blanca, la Ciudad de Mendoza lanzará una experiencia especial para vivir la Copa Mundial de Fútbol de 2026 . La iniciativa buscará convertir los principales polos gastronómicos en escenarios donde la pasión por la Selección Argentina se viva de manera colectiva.

A través del “Fan Fest de la Ciudad con más copas”, la capital impulsará una verdadera fiesta mundialista, especialmente en las avenidas Arístides Villanueva y Juan B. Justo , donde bares, restaurantes, cafeterías y comercios adheridos ofrecerán una experiencia especial durante toda la competencia.

Quienes recorran estos sectores podrán disfrutar de la transmisión de todos los encuentros del Mundial 2026 en locales especialmente ambientados para la ocasión. Sin embargo, los partidos de la albiceleste tendrán un protagonismo especial, con pantallas gigantes, sonido, promociones exclusivas y actividades pensadas para alentar en comunidad.

Arístides Villanueva y Juan B. Justo serán el epicentro de una propuesta que combinará fútbol, entretenimiento y gastronomía.

La propuesta también busca potenciar el movimiento turístico y comercial de la capital mendocina. Por eso, los establecimientos adheridos ofrecerán diferentes beneficios para quienes elijan pasar allí cada jornada mundialista. Entre las alternativas habrá menús promocionales, vouchers de descuento, sorteos y otras acciones especiales que acompañarán cada fecha del torneo.

Según se informó, las promociones gastronómicas partirán desde los $10.000, incluyendo opciones de comidas y bebidas en los comercios ubicados sobre los ejes comerciales de Arístides y Juan B. Justo. De esta manera, los asistentes podrán disfrutar de la previa, el desarrollo y el cierre de los encuentros en un ambiente festivo y familiar.

Para tener en cuenta: los partidos de Argentina en la fase de grupos

Los encuentros confirmados de la Selección Argentina para la primera fase del Mundial son:

Argentina vs. Argelia : 16 de junio, a las 22.

: 16 de junio, a las 22. Argentina vs. Austria : 22 de junio, a las 14.

: 22 de junio, a las 14. Argentina vs. Jordania: 27 de junio, a las 23.

Con esta propuesta, la Ciudad de Mendoza se prepara para vivir un mes a puro fútbol, con espacios pensados para compartir la pasión mundialista y alentar juntos a la selección campeona del mundo en busca de una nueva conquista.