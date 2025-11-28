Mendoza llevó su modelo de minería sostenible a la Expo Internacional de Panamá

El director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente , Jerónimo Shantal , representó a la provincia en la Expo Minería Internacional de Panamá donde expuso los avances y propuestas mendocinas en relación a la industria. Se trata de una feria que se realizó del 25 al 27 de noviembre, reunió 105 espacios de exhibición, 115 empresas, 28 países y 3.000 asistentes.

Shantal indicó que la experiencia de Mendoza generó interés en Panamá, país que avanza en la reactivación de su actividad minera con énfasis en el cobre.

“Pudimos compartir experiencias con profesionales, autoridades mineras y cámaras empresariales de distintos países de la región, poniendo el foco en la vinculación comunitaria y en las prácticas de sostenibilidad que se aplican en Argentina y en la provincia”, afirmó.

La Expo Minería Internacional de Panamá , en su sexta edición, reunió a empresas, organismos técnicos y representantes institucionales de América Latina, Europa y Asia . El encuentro estuvo orientado al análisis del crecimiento del sector frente a la demanda de minerales estratégicos para la transición energética y al impacto de las cadenas de valor mineras en la región, además de funcionar como espacio para la presentación de proyectos y el intercambio técnico, ambiental, social y tecnológico entre los distintos actores de la industria.

Shantal también explicó el trabajo que realiza Mendoza para posicionarse como hub logístico y financiero en minería, con acciones como el Finance Day & TSX Roadshow, donde la provincia presentó más de 20 proyectos mineros ante fondos y mercados de capitales internacionales; la firma del convenio Puente Andino, destinado a integrar y financiar proyectos mineros y energéticos entre Argentina, Chile, Perú y otras regiones andinas; la articulación con la Bolsa de Comercio de Mendoza, que incluye la estandarización de información técnica para inversores y la organización conjunta de espacios de vinculación financiera; y la vinculación estratégica con el TSX y TSXV, la principal bolsa minera del mundo, para facilitar el acceso de los proyectos mendocinos a mercados de capitales globales.

“Expusimos sobre el nuevo Código de Procedimiento Minero y sobre las herramientas diseñadas para ordenar el desarrollo de la minería sostenible, en particular de la minería metálica, dentro de la legislación vigente y de los estándares técnicos que impulsa la provincia”, agregó.