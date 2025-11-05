Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

El Gobierno de Mendoza convoca a todos los ciudadanos interesados a participar en la Audiencia Pública en la que se pondrá a consideración el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Don Luis y los nuevos derechos mineros incorporados, localizado en los departamentos de San Rafael y Malargüe.

La Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, invitan a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un interés razonable, individual o de incidencia colectiva, relacionado directa o indirectamente, a participar de la Audiencia Pública en la que se pondrá a consideración el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto, caratulado “E/ INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE EXPLORACIÓN DON LUIS Y OTRO – SAN RAFAEL – MALARGÜE” EX-2024-03661271- GDEMZA-MINERIA ; presentado por el proponente en expediente de referencia, a realizarse el día sábado 29 de Noviembre desde las 9 hs de manera híbrida por “Plataforma Web virtual” (orador o asistente de manera virtual), y de manera presencial (orador o asistente de manera presencial) en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, ubicado en Avenida San Martín, Pasaje La Ortegüina, M5613 Malargüe, Mendoza.

Se podrá participar con previa inscripción de los participantes, a través del siguiente link de inscripción:

https://ticketsform.mendoza.gov.ar/ticketsform/com.tickets.responderformulario?AUDIENCIA_DON_LUIS , el que también se podrán visualizar en las siguientes páginas web: https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/direccion-de-gestion-y-fiscalizacion-ambiental/ y https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/mineria/

La información se encuentra disponible para la visualización de toda la comunidad, en la siguiente página web:

https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/procedimiento-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-de-sales-de-litio-proyecto-denominado- don- luis-san-rafael/ ; encontrándose también disponible para su compulsa física, en la Dirección de Minería, ubicada en calle Boulogne Sur Mer Nº 3040 de la Ciudad de Mendoza, de lunes a viernes de 8 a 13 y en la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (ubicada en Peltier N° 351, 4to piso, ala oeste de Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza) de lunes a viernes de 8 a 13.

Habilitase día y hora del día 04 de Noviembre de 2025 a partir de las cero horas y un minuto (00:01 hs) para la inscripción de oradores (presenciales o virtuales) y asistentes (presenciales o virtuales) a través del siguiente link: https://ticketsform.mendoza.gov.ar/ticketsform/com.tickets.responderformulario?AUDIENCIA_DON_LUIS , el que también se encontrará en las páginas web de la Dirección de Minería y de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.

Además, se podrán inscribir desde el día 04 de noviembre de 2025 en la Dirección de Minería ubicada en calle Boulogne Sur Mer Nº 3040 de la Ciudad de Mendoza y en la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental ubicada en Peltier N° 351, 4to piso, ala oeste de Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza de lunes a viernes (en días hábiles administrativos) de 8 a 13.

El plazo de inscripción será hasta el día 27 de Noviembre de 2025 a las 23:59. También se aceptarán inscripciones y presentaciones escritas en el lugar donde se llevará a cabo la Audiencia Pública en la fecha indicada para su desarrollo, hasta una hora antes de su inicio y hasta agotar la capacidad del recinto.

Las propuestas, prueba documental y demás documentación de la que se intente valerse, deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico:

[email protected], pudiendo aportar también, documentación física el día de la audiencia, hasta cinco (5) días hábiles desde finalizada la Audiencia Pública.

Los Instructores a cargo de la Audiencia Pública serán: a la Dra. Fernanda Agustina Jerez, el Dr. Nicolás Alba y a la Tec. Rebeca Cultrera siendo ésta última, o a quien ésta designe, quien presidirá el acto de Audiencia Pública y llevará adelante su instrucción. Se designa como instructores alternos a la Dra. Romina Toroski.

El procedimiento se regirá por el Decr. N°820/06, Resolución 109/96 MAOP, Resolución 17/22 SAYOT y por la Ley Provincial N° 9.003.

La Audiencia Pública se transmitirá en vivo por la plataforma YouTube.

Las personas que intervengan en representación de personas jurídicas, deberán acreditar en legal forma, la representación invocada. Las personas que ingresen de manera virtual a la audiencia pública que participen con voz, deberán encender video y audio, e identificarse con DNI en mano.

Sobre el proyecto Don Luis

El Proyecto Don Luis propone una etapa de exploración en busca de sales de litio, mineral considerado crítico para la transición energética y en la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.

Evaluación ambiental y estándares de transparencia

La realización de la Audiencia Pública garantiza la transparencia, la información disponible para toda la ciudadanía y el diálogo como pilar del desarrollo sostenible.

El Informe de Impacto Ambiental cuenta con dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI – UNCuyo) y dictámenes sectoriales de: