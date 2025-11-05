5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
EDICTO

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

La Autoridad Ambiental Minera convoca a Audiencia Pública para la exploración de sales de litio Don Luis.

Convocatoria a audiencia pública: proyecto Don Luis

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno de Mendoza convoca a todos los ciudadanos interesados a participar en la Audiencia Pública en la que se pondrá a consideración el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Don Luis y los nuevos derechos mineros incorporados, localizado en los departamentos de San Rafael y Malargüe.

Convocatoria a Audiencia Pública

La Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, invitan a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un interés razonable, individual o de incidencia colectiva, relacionado directa o indirectamente, a participar de la Audiencia Pública en la que se pondrá a consideración el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto, caratulado “E/ INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE EXPLORACIÓN DON LUIS Y OTRO – SAN RAFAEL – MALARGÜE” EX-2024-03661271- GDEMZA-MINERIA; presentado por el proponente en expediente de referencia, a realizarse el día sábado 29 de Noviembre desde las 9 hs de manera híbrida por “Plataforma Web virtual” (orador o asistente de manera virtual), y de manera presencial (orador o asistente de manera presencial) en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, ubicado en Avenida San Martín, Pasaje La Ortegüina, M5613 Malargüe, Mendoza.

Lee además
El Gobierno de Mendoza adjudicó la licitación para la gestión del Hospital de Luján de Cuyo.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó el Hospital de Luján de Cuyo: los detalles
El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías

Se podrá participar con previa inscripción de los participantes, a través del siguiente link de inscripción:

La información se encuentra disponible para la visualización de toda la comunidad, en la siguiente página web:

https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/procedimiento-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-de-sales-de-litio-proyecto-denominado- don- luis-san-rafael/ ; encontrándose también disponible para su compulsa física, en la Dirección de Minería, ubicada en calle Boulogne Sur Mer Nº 3040 de la Ciudad de Mendoza, de lunes a viernes de 8 a 13 y en la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (ubicada en Peltier N° 351, 4to piso, ala oeste de Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza) de lunes a viernes de 8 a 13.

Habilitase día y hora del día 04 de Noviembre de 2025 a partir de las cero horas y un minuto (00:01 hs) para la inscripción de oradores (presenciales o virtuales) y asistentes (presenciales o virtuales) a través del siguiente link: https://ticketsform.mendoza.gov.ar/ticketsform/com.tickets.responderformulario?AUDIENCIA_DON_LUIS , el que también se encontrará en las páginas web de la Dirección de Minería y de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.

Además, se podrán inscribir desde el día 04 de noviembre de 2025 en la Dirección de Minería ubicada en calle Boulogne Sur Mer Nº 3040 de la Ciudad de Mendoza y en la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental ubicada en Peltier N° 351, 4to piso, ala oeste de Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza de lunes a viernes (en días hábiles administrativos) de 8 a 13.

El plazo de inscripción será hasta el día 27 de Noviembre de 2025 a las 23:59. También se aceptarán inscripciones y presentaciones escritas en el lugar donde se llevará a cabo la Audiencia Pública en la fecha indicada para su desarrollo, hasta una hora antes de su inicio y hasta agotar la capacidad del recinto.

Las propuestas, prueba documental y demás documentación de la que se intente valerse, deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico:

[email protected], pudiendo aportar también, documentación física el día de la audiencia, hasta cinco (5) días hábiles desde finalizada la Audiencia Pública.

Los Instructores a cargo de la Audiencia Pública serán: a la Dra. Fernanda Agustina Jerez, el Dr. Nicolás Alba y a la Tec. Rebeca Cultrera siendo ésta última, o a quien ésta designe, quien presidirá el acto de Audiencia Pública y llevará adelante su instrucción. Se designa como instructores alternos a la Dra. Romina Toroski.

El procedimiento se regirá por el Decr. N°820/06, Resolución 109/96 MAOP, Resolución 17/22 SAYOT y por la Ley Provincial N° 9.003.

La Audiencia Pública se transmitirá en vivo por la plataforma YouTube.

Las personas que intervengan en representación de personas jurídicas, deberán acreditar en legal forma, la representación invocada. Las personas que ingresen de manera virtual a la audiencia pública que participen con voz, deberán encender video y audio, e identificarse con DNI en mano.

Sobre el proyecto Don Luis

El Proyecto Don Luis propone una etapa de exploración en busca de sales de litio, mineral considerado crítico para la transición energética y en la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.

Evaluación ambiental y estándares de transparencia

La realización de la Audiencia Pública garantiza la transparencia, la información disponible para toda la ciudadanía y el diálogo como pilar del desarrollo sostenible.

El Informe de Impacto Ambiental cuenta con dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI – UNCuyo) y dictámenes sectoriales de:

  • Municipalidad de San Rafael
  • Dirección Nacional de Vialidad
  • Departamento General de Irrigación
  • Dirección de Biodiversidad y Ecoparque
  • Dirección de Patrimonio Cultural y Museos
  • Iadiza, Conicet
  • Coordinación de Sostenibilidad (Ex Dirección de Transición Energética)
  • Dirección de Áreas Protegidas
  • Municipalidad de Malargüe
Temas
Seguí leyendo

Diversas líneas de colectivo retoman sus recorridos por calle Godoy Cruz: desde cuándo será

Parque Provincial Aconcagua: nuevas tarifas, seguros y pautas ambientales

El Gobierno de Mendoza encamina Malargüe Distrito Minero II y prepara la tercera etapa

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales

El Gobierno de Mendoza contratará un servicio para proteger datos informáticos: cuánto invertirá

El Gobierno de Mendoza autorizó a San Carlos a tomar un préstamo millonario: para qué lo utilizará

Qué métodos de pago seguros utilizan los jugadores de casino argentino

La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave

LO QUE SE LEE AHORA
Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Las Más Leídas

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Por qué piden cambios a la Boleta Única.
elecciones 2025

Los datos que encendieron las alarmas y por los que ahora piden cambios a la Boleta Única

Sitio Andino obtuvo la declaración de la ignota legisladora electa por LLA.
Primeras declaraciones públicas

Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial.
Boletín Oficial

Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial: qué implica

Por Florencia Martinez del Rio
La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave.
Lo que viene

La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave

Por Natalia Mantineo
Ilustración generada con IA
Prueba Piloto

Argentina en la Guerra del Dólar: Washington acelera la dolarización para frenar a los BRICS

Por Marcelo López Álvarez