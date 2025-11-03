El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el Tren de Cercanías.

El Gobierno de Mendoza avanza con el desarrollo del Tren de Cercanías para unir el Este provincial con el área metropolitana. Este lunes, a través del decreto 2307, se aprobó la documentación técnica y legal para el llamado a licitación pública anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo días atrás.

El Ejecutivo busca concretar la intervención de 32,3 kilómetros de vías que atravesarán las localidades de Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito. A su vez, contará con tres formaciones diésel eléctricas tipo DMU (Triplas), con capacidad para unos 500 pasajeros en hora pico y espacios para bicicletas.

Lo dispuesto ahora incluye la documentación técnica, legal y presupuestaria correspondiente, con la participación de la Dirección General de Presupuesto, la Contaduría General de la Provincia, Mendoza Fiduciaria S.A. y el Consejo de Obras Públicas. La contratación se realizará mediante un sistema mixto de ajuste alzado y unidad de medida, indicó además el decreto.

La inversión para esta obra será de $257.241.097.763 . Según la norma, se ejecutará en tres etapas :

2025: $10 millones.

2026: $233.630 millones.

2027: $23.601 millones.

Esta obra será financiada con Fondos del Resarcimiento, un fideicomiso derivado del acuerdo transaccional entre la Provincia y la Nación, para invertir en infraestructura.

El decreto fue firmado por Cornejo, Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; y Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas.

De esta manera, se autorizó la realización de todas las acciones necesarias para llevar adelante el llamado, tramitación y adjudicación de la licitación, así como a suscribir la documentación complementaria y efectuar las publicaciones correspondientes para garantizar la correcta ejecución del procedimiento.